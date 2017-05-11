Александр Лукашенко: Если «Ростсельмаш» не видит возможности договориться, что нам остается делать?

Новости Беларуси. Увеличение товарооборота в полтора раза – до полумиллиарда долларов. Развитие торгово-экономических отношений 11 мая обсуждали Президент Беларуси и губернатор Ростовской области России. Как заявил Александр Лукашенко, наша страна видит большой потенциал двухстороннего сотрудничества. Среди наиболее важных направлений в совместной работе – строительство и аграрный сектор. Впрочем, речь шла не только о взаимодействии на региональном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ростовская область по социально-экономическому развитию среди российских регионов если и не в топе, то в крепких середняках. А по некоторым позициям даст фору и лидерам.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Взять, допустим, сельское хозяйство – почти 5% от всего российского, второе место после краснодарского края. Земли плодородные, юг России, культуры выращивают разные. В том числе те, в которых заинтересована Беларусь.

Об аграрном секторе 11 мая много говорили на встрече Александра Лукашенко с губернатором Ростовской области. О сельскохозяйственной продукции, о честной конкуренции между Беларусью и Россией. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Проблемы бывают иногда. Вы, наверное, их знаете. В основном они искусственно создавались. Потому что когда мы с Президентом России встретились, так по-мужски договорились – давайте вместе будем смотреть на все, что движется через границу. И, когда мы начали в этом плане контролировать ситуацию, она мгновенно поменялась. Приезжали специалисты из России, от того же Данкверта. Побывали на наших предприятиях. Кстати, надо показать эти наши предприятия, чтобы он убедился, насколько высоко поднялась Беларусь в этом отношении. Вы даже если в Европе поедете на подобные предприятия – половину таких найдете. Остальные будут гораздо ниже уровнем. Поэтому к нам претензий не надо предъявлять.

И вы должны понимать, почему я в том числе так остро на это реагирую. Когда было нам очень тяжело, когда вообще по талонам раздавали продукты питания (может, и у вас это было, Беларусь пережила это), мы тогда тремя пальцами по два-три рубля откладывали и модернизировали эти предприятия. Они нам через пот и кровь достались. И когда нас сегодня упрекают (знаете, по каким причинам), что у нас продукты питания не те, то это уж слишком.

Поэтому когда вы слышите мою резкую реакцию в этом плане – это не потому, что некоторые писаки в Москве пишут, что «Лукашенко слишком эмоционален». Дело не в эмоциях, а в том, что это нам очень дорого стоило. Если у нас единый рынок, то давайте друг другу не будем подножки ставить. Если России не нужна продукция, надо прямо сказать. Я президенту вашему это говорил: «Вы нам скажите». В Венесуэле вон голодают люди, в Африке с руками-ногами открывают, Китай открыл свой рынок по мясу и молоку. Высушим молоко и отвезем туда. «Нет, нам надо». Ну, так не мешайте тогда торговать. Если мы с кем-то конкурируем, то тогда надо конкурировать, потому что у нас свободный рынок.

Беларусь и Ростовская область договорились о взаимодействии в переработке сельхозпродукции. Мощностей по некоторым видам не хватает. Поработать решили не только с практиками, но и с научным потенциалом обеих сторон.

Сырьевые ресурсы Ростовской области – каменный уголь, газ и строительные сырье. Регион полностью обеспечивает свою энергетическую отрасль. Производства здесь самые разные, их около 300. Машиностроение тоже развито. Александр Лукашенко:

Если мы производим комбайны в Гомеле и «Ростсельмаш» производит, надо понимать, что мы должны как партнеры договориться. Это наш общий рынок. Давить друг друга не надо. Если «Ростсельмаш» не видит возможности договориться, что нам остается делать? Конкурировать не только на наших рынках, но и за пределами. К чему это приведет? Возьмите МАЗ и КамАЗ – один хромает в Беларуси и второй почти остановился, работает ни шатко, ни валко. Вот к чему привела конкуренция. «Гомсельмаш» и «Ростсельмаш» – они не врагами должны были быть друг другу. Василий Голубев, губернатор Ростовской области Российской Федерации:

Александр Григорьевич, мы с «Минпромторгом» договорились: «Гомсельмаш» и «Ростсельмаш» до 5 июня должны предоставить программу совместной кооперации. Александр Лукашенко:

Надо в этом направлении двигаться. Чего воевать друг с другом? Рынок огромный, и нам надо свое не потерять. Нам надо не бороться против «Гомсельмаша» «Ростсельмашу», а «Гомсельмашу» против «Ростсельмаша», нам надо смотреть, чтобы оттуда меньше техники проходило на наш общий рынок. И мы к этому готовы. Ростову предстоит принимать чемпионат мира по футболу, он состоится в 2018 году.

Василий Голубев:

Ряд городов Ростовской области сегодня уже имеют новые троллейбусы, автобусы. В ближайшее время город Ростов и прилегающие к нему города будут производить дополнительную закупку техники для обслуживания жителей Ростова, Ростовской области и гостей чемпионата мира по футболу 2018 года.

МТЗ свою технику уже поставляет в Ростовскую область – 500 единиц в год. На встрече речь шла о реанимировании совместного производства тракторов в Батайске, ведь белорусские кормильцы там незаменимы. А еще Василий Голубев, пользуясь случаем, пригласил директора завода на единственную в мире гонку тракторов. Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «МТЗ»:

Может быть, в будущем и будем участвовать. Но де факто мы обговорили дополнительные вопросы по объемам поставок собственного производства, локализации нашей продукции в Ростовской области. Кроме того, мы обговорили еще и импорт из Ростовской области, потому что мы его покупаем там по линии снабжения товары, которые необходимы по кооперации для тракторного завода. Интерес к белорусским строителям проявляют многие российские регионы. Мы возводили объекты и дороги в Курской, Смоленской, Калужской областях – все не перечислить. Показательные примеры есть и в самой Беларуси, та же вторая кольцевая. Ростовчане интересуются нашей строительной техникой, даже обсуждается совместное производство. Идут переговоры по расширению поставок нашей коммунальной техники. В сфере ЖКХ есть предложения обменяться технологиями по очистке воды и стоков, сортировке твердых бытовых отходов. Технологии и методики – но уже медицинские – тоже в зоне интересов. И, разумеется, собственно медикаменты.

Татьяна Быковская, министр здравоохранения Ростовской области Российской Федерации:

Нам нравятся те препараты, которые выпускают сегодня фармацевтические предприятия Республики Беларусь. Мы, конечно, приглашаем для участия в своих конкурсных торгах. И рассчитываем, что этот спектр будет расширяться. У нас достаточно большие финансовые средства выделяются на программу именно лекарственного обеспечения как льготного, так и госпитального сектора.

Я думаю, вашим фармпроизводителям интересно поработать с нами, а нам интересно получить качественные товары. Общая история, общая память, церемония на площади Победы. В ходе переговоров на высшем уровне 11 мая отметили, как символично принимать гостей именно в такие знаковые для двух стран даты. В Великую Отечественную Дон потерял 300 тысяч своих сыновей и дочерей. В Ростове после освобождения от фашистов осталось меньше трети населения.