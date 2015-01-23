Александр Лукашенко: Беларуси удалось преодолеть тенденцию оттока молодых кадров из сферы науки

Новости Беларуси. В центре внимания белорусских ученых – только перспективные направления. Александр Лукашенко сегодня – в преддверии Дня науки – вручил дипломы академикам и членам-корреспондентам Академии наук Беларуси. Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости.

Весомый вклад наши ученые внесли в создание электронного оборудования и развитие космического приборостроения, а достижения отечественных селекционеров широко используют в агропромышленном комплексе. Особенно успешны наработки в биотехнологиях и медицине.

Как отметил глава государства, важные решения в стране принимаются с учетом научного анализа.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сейчас авторитет ученого, престиж профессии в обществе неуклонно повышается. Нам удалось преодолеть тенденцию оттока из этой сферы молодых кадров. И молодежь вновь идет работать в лаборатории, связывает свою судьбу с наукой.

В Год молодежи вам следует поднять на новый уровень работу по поддержке талантливых студентов, аспирантов, молодых научных работников. Надо активнее делиться с ними накопленными знаниями, привлекать к научным исследованиям. Вложенный в подрастающее поколение труд окупится многократно. Ведь это залог преемственности созданных вами научных школ. Отрадно, что многие из вас, не прыгая с места на место, всю жизнь посвятили выбранной профессии. Пусть это станет хорошим примером для ваших молодых коллег. Каждый ученый должен гордиться своими учениками и воспитывать научную смену. Смелее продвигайте перспективных исследователей, поощряйте их инициативу и доверяйте им ответственные задачи.

Интеграция науки и образования – веление времени. Одновременно с проведением исследований необходимо готовить людей, способных быть носителями нового знания и эффективно использовать научные достижения.

Сегодня все важные решения у нас принимаются с учетом научного анализа проблем. При подготовке Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития страны на период до 2030 года используются исследования и предложения Академии наук.

Мы ждем от ученых новых конструктивных предложений. От вас во многом зависит будущее развитие не только белорусской науки, но и экономики, культуры, социальной сферы. Пусть признание ваших заслуг всегда будет для вас стимулом к достижению новых вершин.

Интеллектуальный запас Академии наук – это почти полтысячи докторов и свыше полутора тысяч кандидатов, из них более двухсот со званием профессора.

Знания белорусских исследователей востребованы во всем мире. За год организации Национальной Академии наук заработали более 35 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.