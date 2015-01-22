Андрей Кобяков подвел итоги работы белорусской экономики в 2014 году

Новости Беларуси. Никакой кабинетной работы, акцент на материальном производстве и наращивании экспорта. Вопросы, на которых в настоящее время сконцентрирована работа Правительства, обсуждались 22 января на рабочей встрече президента с премьер-министром Андреем Кобяковым. Главный блок – экономический. Уже с конца 2014 года совещания по актуальным вопросам, которые вместе с главой государства обсуждают представители экономического штаба страны, стали традиционными. И, по мнению Александра Лукашенко, такую форму работы нужно сохранить.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы сохраним эту форму работы, когда экономический блок, может быть, и политики наши, один-два человека, когда мы будем проводить совещание на уровне президента и рассматривать проблемные вопросы, два-три вопроса, остро стоящих перед нами. Они и так сегодня понятны, острота их не исчезла, тех вопросов, которые были подняты в конце прошлого года. Но есть новые моменты, которые влияют на процессы. Мы их должны видеть. Поэтому в этой части я бы хотел, чтобы вы обозначили просто вопросы, над которыми сегодня сконцентрирована вся работа нашего Правительства. Но при этом хочу обратить ваше внимание, что ни в коем случае нельзя искать счастья в кабинетах. Кабинетная работа у нас с вами закончилась с назначением премьер-министра, с разговора в Парламенте (в одной, второй Палате). Все, кабинетная работа закончилась. Сейчас надо искать свое счастье в материальном производстве. Поэтому надо всех сориентировать туда и по экспорту. Вокруг этого мы будем строить всю работу. Но, тем не менее, есть проблемные вопросы, которые вы можете и должны сегодня обозначить.

Как увеличить объемы продаж автомобилей «Джили» — еще одна тема разговора. Народное авто на совместном белорусско-китайском предприятии производят уже не первый год. Проект реализуют в Беларуси с 2011. В Борисове выпускать планируют до 10 тысяч автомобилей в год. Популярностью авто уже пользуются в России и Казахстане. Президент считает, что поддержать эти автомобили возможно, но в том случае, если это принесет реальную пользу бюджету.

Зашла речь и об арендном жилье. По мнению Александра Лукашенко, при его распределении действовать надо на общих основаниях.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы, конечно, можем стимулировать и продажи автомобилей легковых, еще чего-то можем, если в конце, в недалеком будущем (месяц-два или полгода) это даст нам больший эффект для бюджета, для государства. Все остальное нас не должно интересовать. Тот, кто хочет купить автомобиль, тот его купит. Не время сегодня заниматься подачками, льготированием и так далее. Я в общем говорю. Если будет выгода для государства, то мы сегодня готовы подставить плечо тем, кто хочет приобрести автомобиль. Других правил быть не должно, ибо мы опять начнем одним давать, другим не давать, кого-то обидим, кого-то не обидим. Для всех должны быть равные условия.

Точно так и по арендному жилью. Мы приняли решение по арендному жилью – в этом направлении должны действовать. Если там вопросы Парка высоких технологий («Магистр» и так далее), остается невостребованным жилье, так надо заранее думать, прежде чем строить. Но правила менять ни в коем случае нельзя. Никаких отдушин, никому ничего не передавать, чтобы они там кому-то на более льготных условиях или не попавшим в списки получателей этих квартир – мы там кем-то дополним. Этого быть не должно. Никаких не должно быть исключений. Опять же, равные условия. Надо действовать на общих основаниях, при распределении арендного жилья в частности.

Как заявил премьер-министр Андрей Кобяков, основные экономические показатели достаточно хорошие. Рост ВВП в Беларуси превышает этот показатель в России и Украине. Есть определённые успехи в регионах, рост в промышленном производстве. По словам главы Правительства, складские запасы за последнее время удалось сократить на 1,3 млрд долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

У нас впервые за длительное время достигнута макроэкономическая балансировка, связанная с тем, что рост производительности труда превысил рост реальной заработной платы.

Шесть регионов страны показали рост по валовому региональному продукту. Только в Могилевской области ниже 100% — 97,5%, а три области вообще выполнили свои прогнозные показатели (Витебская, Гродненская и Минская области). У нас есть определенный рост по промышленному производству — 1,9%. Во многом это связано с тем, что у нас, скажем так, воспряли духом в производстве калия (калийный комбинат работает хорошо), в обрабатывающей промышленности, благодаря принятым мерам по диверсификации поставок на внешние рынки. В определенной части наблюдается увеличение поставок на внутренний рынок — 100,4%. Вместе с тем есть проблемы по производству машин и оборудования — 80% всего лишь рост. Транспортные средства — 78%, резиновые изделия — 86%. Снижены складские запасы готовой продукции на $1,3 млрд.