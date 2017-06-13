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Александр Лукашенко: Беларусь выступает за оснащение коллективных сил оперативного реагирования новейшими образцами вооружения

13 июня 2017 16:41
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Новости Беларуси. Беларусь всегда будет верна своим обязательствам по коллективным силам оперативного реагирования ОДКБ. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с руководителями оборонных ведомств стран договора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2017 году Беларусь председательствует в Организации.

За 15 лет её существования многое сделано, но останавливаться нельзя. Среди  предложений Александра Лукашенко –

оснастить коллективные силы оперативного реагирования новейшими образцами вооружений и техники

и апробировать новые формы взаимодействия на совместных оперативно-стратегических учениях.

Александр Лукашенко: Беларусь выступает за оснащение коллективных сил оперативного реагирования новейшими образцами вооружения -1

Евгений Пустовой, СТВ:
Стены  Дворца Независимости  помнят лидеров многих стран, у самого комплекса – имидж миротворческого штаба региона. А сегодня  Александр Лукашенко - архитектуру восточно-европейской безопасности обсудил  с руководителями оборонных ведомств государств ОДКБ.    

В 2017 году Организации Договора о коллективной безопасности – 18 лет.

А о создании такой организации правительства шести государств договорились ещё ранее – 25 лет назад. В юбилейный год – председательствует Беларусь. Но тема встречи белорусского президента с военным руководством государств ОДКБ – не праздничная.  

Александр Лукашенко: Беларусь выступает за оснащение коллективных сил оперативного реагирования новейшими образцами вооружения -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все эти годы военнополитическую обстановку в зоне ответственнотси ОДКБ нельзя было назвать спокойной. На современном этапе она ещё более обостряется. Вы перкарсно знаете, что Беларусь и в рамках Союзного государства Беларуси и России, и в рамках ОДКБ ответственна за западное направление. Это зона ответственности Беларуси. Вся наша армия сконцентрирована на это вместе с Российской Федерацией.

У нас выстроен четкий план действий в разных ситуациях.

Беларусь – была и остаётся на переднем крае западной обороны. В годы Союза наша территория – относилась к Белорусскому военному округу. А в нём, отметил Президент, служили многие военачальники стран ОДКБ.

В том числе нынешний генсек ОДКБ Юрий Хачатуров.

Некогда Белорусский военный округ – был образцовым. Сейчас уже суверенная Беларусь – стоит у истоков многих  инициатив в ОДКБ.   

Александр Лукашенко:
Беларусь выступает за скорейшее оснащение коллективных сил оперативного реагирования новейшими образцами вооружения и военной техники. Государственными членами ОДКБ в состав КСО РФ  выделены более готовые подразделения национальных Вооружённых Сил. Если будем видеть эффективность, мы готовы добавить части и соединения, добавив дополнительно в состав наших сил.

По нашей инициативе осенью 2017 года запланировали апробировать новую, более масштабную форму совместной подготовки

в формировании коллективных сил ОДКБ, оперативно стратегическое учение.

Александр Лукашенко: Беларусь выступает за оснащение коллективных сил оперативного реагирования новейшими образцами вооружения -7


Под флагом коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в следующем году пройдут совместных учения с элитными формированиями ряда стран. А общие учения в Кыргызстане. 

Юрий Хачатуров, генеральный секретарь ОДКБ:
В соответствии с планом в следующем году планируется провести учения с коллективными сиалми оперативного реагирования взаимодействия в Кыргызстане с миротворческими силами «Нерушимое братство» в России, с коллективными силами быстрого реагирования «Рубеж» в Таджикистане, силами и средствами подразделений «Поиск в Казахстане», с коллективными авиационными силами ОДКБ в России.

Александр Лукашенко: Беларусь выступает за оснащение коллективных сил оперативного реагирования новейшими образцами вооружения -10

Как главнокомандующий Беларуси и в прошлом пограничник Александр Лукашенко отмечает – за общую границу не беспокойтесь.

Но и к коллективным решениям надо относиться по-мужски.

Александр Лукашенко:
Мы очень ответственно, проводя линию, реализуем все мероприятия для того, чтобы у кого-то, у нашего потенцильного противника не было даже мысли,

что в Беларуси армия не готова или наша совместная группировка с Россией отразит любой удар нашего потенциального соперника.

Но одна просьба, коль договорились, надо по-военному все исполнять. В противном случае это будет не то что обесценивать, обесценивать не будет, наша организация развивается, будет притормажиать работу ОДКБ.

Американские гаубицы «Пэладинс» под Вроцлавом.  А это самое крупное перемещение американских войск на континенте после окончания  «холодной» войны – сотни техники и четыре тысячи американских солдат.

А в соседних с Беларусью государствах: Польше и странах Балтии формируют по одному интернациональному батальону НАТО.

И именно из их столиц – громче всего звучит критика о предстоящих белорусско-российских учениях «Запад–2017».

Александр Лукашенко:
Мы нацелены на то, чтобы учения прошли масштабно и очень серьёзно, зная, что и у Российской Федерации точно такое настроение. Мы никого не пугаем, не собираемся никого пугать, нам чужого не надо. Как нам, так и России, поэтому будем отрабатывать на учениях все то,

что отрабатывают наши потенциальные соперники.

Мы обучаем армию и будем её обучать, защищать территорию нашего государства и наши народы. Мы очень серьёзно настроены на то, чтобы на территории Беларуси учения прошли очень эффективно. Будем стараться придать этим учениям и масштабный и разнаплановый характер, чтобы военные и России, и Беларуси на этом направлении чувствовали,

что они защищают и какие обязательства на них наложены.

Александр Лукашенко: Беларусь выступает за оснащение коллективных сил оперативного реагирования новейшими образцами вооружения -13

Как сделать жизнь в наших странах безопаснее и эффективно реагировать как военные дипломатично выражаются «на кризисные ситуации», в Минске продолжают обсуждать. Теперь слово – Совбезу  ОДКБ.

# ОДКБ # Александр Лукашенко # Фотофакт # Юрий Хачатуров

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