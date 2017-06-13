Александр Лукашенко: Беларусь выступает за оснащение коллективных сил оперативного реагирования новейшими образцами вооружения
Новости Беларуси. Беларусь всегда будет верна своим обязательствам по коллективным силам оперативного реагирования ОДКБ. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с руководителями оборонных ведомств стран договора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2017 году Беларусь председательствует в Организации.
За 15 лет её существования многое сделано, но останавливаться нельзя. Среди предложений Александра Лукашенко –
оснастить коллективные силы оперативного реагирования новейшими образцами вооружений и техники
и апробировать новые формы взаимодействия на совместных оперативно-стратегических учениях.
Евгений Пустовой, СТВ:
Стены Дворца Независимости помнят лидеров многих стран, у самого комплекса – имидж миротворческого штаба региона. А сегодня Александр Лукашенко - архитектуру восточно-европейской безопасности обсудил с руководителями оборонных ведомств государств ОДКБ.
В 2017 году Организации Договора о коллективной безопасности – 18 лет.
А о создании такой организации правительства шести государств договорились ещё ранее – 25 лет назад. В юбилейный год – председательствует Беларусь. Но тема встречи белорусского президента с военным руководством государств ОДКБ – не праздничная.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все эти годы военнополитическую обстановку в зоне ответственнотси ОДКБ нельзя было назвать спокойной. На современном этапе она ещё более обостряется. Вы перкарсно знаете, что Беларусь и в рамках Союзного государства Беларуси и России, и в рамках ОДКБ ответственна за западное направление. Это зона ответственности Беларуси. Вся наша армия сконцентрирована на это вместе с Российской Федерацией.
У нас выстроен четкий план действий в разных ситуациях.
Беларусь – была и остаётся на переднем крае западной обороны. В годы Союза наша территория – относилась к Белорусскому военному округу. А в нём, отметил Президент, служили многие военачальники стран ОДКБ.
В том числе нынешний генсек ОДКБ Юрий Хачатуров.
Некогда Белорусский военный округ – был образцовым. Сейчас уже суверенная Беларусь – стоит у истоков многих инициатив в ОДКБ.
Александр Лукашенко:
Беларусь выступает за скорейшее оснащение коллективных сил оперативного реагирования новейшими образцами вооружения и военной техники. Государственными членами ОДКБ в состав КСО РФ выделены более готовые подразделения национальных Вооружённых Сил. Если будем видеть эффективность, мы готовы добавить части и соединения, добавив дополнительно в состав наших сил.
По нашей инициативе осенью 2017 года запланировали апробировать новую, более масштабную форму совместной подготовки
в формировании коллективных сил ОДКБ, оперативно стратегическое учение.
Под флагом коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в следующем году пройдут совместных учения с элитными формированиями ряда стран. А общие учения в Кыргызстане.
Юрий Хачатуров, генеральный секретарь ОДКБ:
В соответствии с планом в следующем году планируется провести учения с коллективными сиалми оперативного реагирования взаимодействия в Кыргызстане с миротворческими силами «Нерушимое братство» в России, с коллективными силами быстрого реагирования «Рубеж» в Таджикистане, силами и средствами подразделений «Поиск в Казахстане», с коллективными авиационными силами ОДКБ в России.
Как главнокомандующий Беларуси и в прошлом пограничник Александр Лукашенко отмечает – за общую границу не беспокойтесь.
Но и к коллективным решениям надо относиться по-мужски.
Александр Лукашенко:
Мы очень ответственно, проводя линию, реализуем все мероприятия для того, чтобы у кого-то, у нашего потенцильного противника не было даже мысли,
что в Беларуси армия не готова или наша совместная группировка с Россией отразит любой удар нашего потенциального соперника.
Но одна просьба, коль договорились, надо по-военному все исполнять. В противном случае это будет не то что обесценивать, обесценивать не будет, наша организация развивается, будет притормажиать работу ОДКБ.
Американские гаубицы «Пэладинс» под Вроцлавом. А это самое крупное перемещение американских войск на континенте после окончания «холодной» войны – сотни техники и четыре тысячи американских солдат.
А в соседних с Беларусью государствах: Польше и странах Балтии формируют по одному интернациональному батальону НАТО.
И именно из их столиц – громче всего звучит критика о предстоящих белорусско-российских учениях «Запад–2017».
Александр Лукашенко:
Мы нацелены на то, чтобы учения прошли масштабно и очень серьёзно, зная, что и у Российской Федерации точно такое настроение. Мы никого не пугаем, не собираемся никого пугать, нам чужого не надо. Как нам, так и России, поэтому будем отрабатывать на учениях все то,
что отрабатывают наши потенциальные соперники.
Мы обучаем армию и будем её обучать, защищать территорию нашего государства и наши народы. Мы очень серьёзно настроены на то, чтобы на территории Беларуси учения прошли очень эффективно. Будем стараться придать этим учениям и масштабный и разнаплановый характер, чтобы военные и России, и Беларуси на этом направлении чувствовали,
что они защищают и какие обязательства на них наложены.
Как сделать жизнь в наших странах безопаснее и эффективно реагировать как военные дипломатично выражаются «на кризисные ситуации», в Минске продолжают обсуждать. Теперь слово – Совбезу ОДКБ.