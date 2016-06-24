Александр Лукашенко: Беларусь готова идти по пути углубления отношений с Китаем и ШОС

Новости Беларуси. Беларусь готова идти по пути углубления отношений с Китаем и Шанхайской организацией сотрудничества. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 июня в Ташкенте на встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином.

Белорусский лидер участвует в саммите совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Узбекистане. В рамках форума и состоялась эта двусторонняя встреча. Президент Беларуси и председатель КНДР высказали взаимную заинтересованность в сотрудничестве между странами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу вас поблагодарить за то, что наша Беларусь единственная из европейских государств получила статус наблюдателя при Шанхайской организации сотрудничества. Без поддержки великого Китая это было бы невозможно. Я уже вам об этом говорил, поэтому мы вам весьма благодарны. Вы также можете, Китайская Народная Республика и Шанхайская организация, рассчитывать на нашу поддержку в любых вопросах, которые волнуют сегодня организацию. Мы готовы быть западными воротами этой организации. А как мы умеем держать слово, вы убедились в последний визит в Беларусь, когда мы с вами присутствовали на строительстве «Великого камня». Как вы назвали это – жемчужина «Великого Шелкового пути». Мы будем делать все и делаем сейчас для того, чтобы этот проект, проект, который вы поддержали, был наполнен экономическим содержанием.

Си Цзиньпин пригласил Александра Лукашенко посетить Китай с государственным визитом и заявил о готовности дальнейшего углубления сотрудничества по всем направлениям. Председатель КНР отметил, что в Беларуси в настоящее время проходит парламентская избирательная кампания. В связи с этим он выразил поддержку усилий, нацеленных на спокойное проведение выборов.

Также Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с успешным проведением V Всебелорусского народного собрания, где обсуждался пятилетний план социально-экономического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.