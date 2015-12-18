Александр Лукашенко 21 декабря совершит рабочий визит в Москву

Новости Беларуси. Президент Беларуси 21 декабря совершит рабочий визит в Москву. Александр Лукашенко примет участие в заседаниях Совета ОДКБ и Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств. В центре внимания саммита ОДКБ — актуальные проблемы международной безопасности и возможные шаги Организации по их решению.

В ходе встречи на высшем уровне в формате ЕАЭС ее участники рассмотрят вопросы функционирования Евразийской экономической комиссии, сотрудничества в области либерализации автомобильных перевозок, взаимодействия ЕАЭС с другими международными организациями и межгосударственными объединениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.