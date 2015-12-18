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Александр Лукашенко 21 декабря совершит рабочий визит в Москву

18 декабря 2015 17:04
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 21 декабря совершит рабочий визит в Москву. Александр Лукашенко примет участие в заседаниях Совета ОДКБ и Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств. В центре внимания саммита ОДКБ — актуальные проблемы международной безопасности и возможные шаги Организации по их решению.

В ходе встречи на высшем уровне в формате ЕАЭС ее участники рассмотрят вопросы функционирования Евразийской экономической комиссии, сотрудничества в области либерализации автомобильных перевозок, взаимодействия ЕАЭС с другими международными организациями и межгосударственными объединениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Рабочая поездка Президента

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