РОО «Белая Русь» примет участие в парламентских выборах 2016 года

Новости Беларуси. Республиканское общественное объединение «Белая Русь» примет участие в парламентских выборах 2016 года. Точное количество депутатов, которые будут баллотироваться в нижнюю палату белорусского Парламента, пока неизвестно.

На данный момент в Палате представителей V созыва состоит 64 члена «Белой Руси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентские выборы пройдут в Беларуси в сентябре 2016 года. А уже в июне стартует избирательная кампания.

Елена Осмоловская, заместитель председателя ПО «Белая Русь» коммерческого банка:

В следующем году важное общественно-политическое событие – это выборы Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь VI созыва. Наш актив не только будет участвовать в качестве кандидатов в депутаты, но и широко будем участвовать в кампании, в работе комиссий, в выдвижении, в инициативных группах, в наблюдателях.