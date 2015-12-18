Премьер-министр Беларуси: Будем поддерживать людей, попавших в социально непростую ситуацию

Новости Беларуси. Палата представителей дала согласие на назначение Андрея Кобякова на пост премьер-министра. Напомним, 16 декабря президент подписал указ о назначении.

Андрей Кобяков и все вице-премьеры продолжили работу в своих должностях. Эта команда была сформирована еще до выборов, и глава государства назвал ее работоспособной. Сегодня, 18 декабря, на заседании премьер подчеркнул, что будут поддержаны люди, попавшие в социально непростую ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Будем поддерживать людей, попавших в социально непростую ситуацию. Для этого у нас, собственно, социально-ориентированное государство. Будем проводить определенную индексацию социально трудовых нормативов определенных, которые завязаны потом на эти выплаты. Что же касается людей, которые должны работать и зарабатывать, то здесь главный принцип: хочешь больше заработать, надо, естественно, не только больше трудить, это необходимое условие, но должно еще быть и достаточное условие, чтобы ваш труд был востребован. Мы не будем допускать роста заработной платы без соответствующего, адекватного роста производительности труда. Это прежде всего касается предприятий. В бюджетной сфере возможен рост оплаты труда, сегодня были приняты документы, но за счет оптимизации расходов, за счет сокращения затрат — только в этом случае.