Гендиректор МАГАТЭ в Островце осмотрел будущую АЭС и обещал привезти супругу на открытие

Новости Беларуси. Атомные перспективы. Александр Лукашенко и генеральный директор МАГАТЭ обсудили безопасность и экономику мирного атома. Стороны отметили высокий уровень взаимодействия в этой сфере. Юкия Амано сегодня побывал и в Островце, где поделился впечатлениями о самой масштабной стройке нашей страны. Стандарты, ожидания и оценка международного агентства по атомной энергии

МАГАТЭ – крупнейшая международная организация, которая контролирует использование мирного атома. Она объединяет 168 государств. Беларусь – страна-основатель, а с сентября прошлого года участник элитного клуба 35-ти – Совета управляющих МАГАТЭ.

В мире в последние годы наметилась тенденция под названием «Ядерный ренессанс». Доверие к энергии атома растет наряду с технологиями и все более высокими стандартами. По самым скромным подсчетам через 14 лет на планете будут работать 500 энергоблоков. Сейчас их 444.

Больше всего АЭС эксплуатируется в Соединенных Штатах, где таким образом получают 20% всей электроэнергии для нужд страны. На втором месте – Франция, следом – Япония, обслуживающая полсотни реакторов.

Генеральный директор МАГАТЭ представляет как раз эту страну. Юкия Амано возглавил организацию за два года до аварии на Фукусиме. Знает, что в вопросах мирного атома главное – реальная оценка безопасности проектов. Не надо объяснять, насколько в этом заинтересованы и страны, которые строят атомные станции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы строим свою атомную станцию. И я бы был очень заинтересован, чтобы вы лично побывали на стройке и убедились в тех приоритетах, которые мы преследуем при строительстве атомной электростанции. Но это, прежде всего, безопасность атомной станции. Вы знаете уровень безопасности подобных станций. Все страны, которые имеют технологии по строительству атомных станций, сделали соответствующие выводы не только по результатам чернобыльской катастрофы, но и в связи с катастрофой на атомной станции «Фукусима» на вашей родине. Поэтому мы придерживаемся этого приоритета прежде всего при строительстве атомной станции.

Еще один из приоритетов – акцент на использование своих материалов и оборудования. Все, что можно сделать в Беларуси, мы делаем сами. Это условие контракта с компанией, которая возводит станцию. Почти 84% строительно-монтажных работ уже выполнено отечественными организациями. Тот же принцип остается в силе при подборе специалистов для БелАЭС.

Александр Лукашенко:

Вы знаете нашу крайнюю заинтересованность в том, чтобы на этой станции работали классные специалисты. Мы немало сделали для этого, мы их обучали, собирали со всех концов мира, можно сказать, мы создали очень современный учебно-тренировочный центр на этой атомной станции. И мы готовы работать с вашей организацией так же, как мы и работали до сегодня. Мы в теснейшем контакте с МАГАТЭ, мы выполняем все ваши рекомендации, и должен вам сказать, что если у вас будут какие-то замечания в ходе строительства новой атомной станции, мы непременно будем им следовать. Вы знаете наше отношение к ядерным материалам. Мы будем делать все для того, чтобы была полная защищенность ядерных материалов. Мы будем делать все для того, чтобы даже в голову кому-то не пришло, что можно завладеть подобными ядерными материалами в целях некой террористический направленности и так далее. Вы знаете, что мир сегодня в этом направлении весьма не спокоен, поэтому мы уделяем серьезное внимание этим вопросам

Беларусь – ценный партнер для МАГАТЭ – развивает мысль Юкия Амано. Опыт, которым уже обладает республика в какой-то момент оказался бесценным и для его родной страны. Именно по рекомендации нынешнего руководителя МАГАТЭ Япония закупила в Беларуси оборудование радиационного контроля. Наши приборы 4 года назад получили четверть рынка в стране восходящего солнца.

Юкия Амано, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ):

Я очень хотел вновь посетить вашу страну, чтобы посмотреть за прогрессом, который произошел в вашей стране на протяжении последних четырех лет. Беларусь является ценным партнером для МАГАТЭ. Между агентством и вашей страной существует важное техническое сотрудничество, особенно что касается непосредственно сооружения атомной станции. В то время, когда вы занимаетесь строительством этого очень важного для страны объекта, отрадно то, что вы находитесь в тесном контакте с МАГАТЭ.

Сегодня же на одной площадке собрались ведущие энергетики Беларуси, России и зарубежные эксперты. Главная тема разговора – темпы строительства в Островце. Первый энергоблок заработает меньше чем через три года, второй – к июлю 2020-го.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:

По строительно-монтажным работам выполнено сегодня порядка 38%. Впереди монтаж оборудования, пуско-наладка. Это тоже большой объем работы. Финансирование осуществляется по графику, по факту выполненных работ.

Александр Локшин, первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации «Росатом» (Россия):

Сооружение действительно в графике. Никаких опасений в том, что мы не успеем к 2018 году, сейчас нет. Небольшое опережение есть во втором блоке. Первый идет именно так, как и планировалось. Дисциплина и опыт – самое главное.

А это самые свежие кадры с места возведения островецкой АЭС. Ещё в начале 90-х в Беларуси определили 70 потенциальных площадок для атомной станции. Окончательное решение принято в 2011-м. Проект третьего поколения, который предложила российская корпорация, представляется как гарант безопасности. Вероятность аварии на таких станциях оценивают как одна на десять миллионов лет. Даже сегодняшний гость не часто бывал на объектах такого уровня.

Юкия Амано интересует любая мелочь. От тренировочного комплекса центрального пульта управления до строящегося реактора. Руководитель МАГАТЭ на площадке белорусской АЭС второй раз. Изменения впечатляющие. Реакция чиновника такая же.

Юкия Амано, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ):

Меня порадовало, что на этой станции идет систематическая работа и тот факт, что вы постоянно принимаете экспертов мисии МАГАТЭ – подчеркивает открытость и готовность Беларуси взаимодействовать с мировым ядерным сообществом. Надо отметить, что среди новичков в мировом ядерном клубе Беларусь наиболее подготовленная.

Уже несколько раз эксперты в области мировой ядерной энергетики посещали белорусскую АЭС. До конца строительства ожидается как минимум еще 7 визитов таких миссий. Юкия Амано планирует следующий визит на момент открытия станции. Обещал привезти супругу, чтобы не только насладиться прекрасным видом, но и познакомить с местной кухней. С МАГАТЭ контакт высокого и личного, и глобального уровня.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы действительно наладили отношения с МАГАТЭ, отношения принципиальные, отношения деловые. Мы четко следуем рекомендациям МАГАТЭ, мы постоянно присутствуем на всех мероприятиях, которые в МАГАТЭ ввели. Некоторые наши белорусы вошли в состав органов управления МАГАТЭ. Мы принимаем миссии МАГАТЭ.

Строительство приближается к экватору. Стоимость БелАЭС – около 8 миллиардов долларов. Из них три пойдут на инфраструктуру Островца. Который, судя по проекту, должен превратиться в город-сад.

Ежегодно атомные станции в Европе позволяют избежать выброса в атмосферу 700 миллионов тонн углекислого газа. В Японии — 270, в России – 210. Экологические плюсы подкрепляют и известные экономические. Но на другой чаше весов – безопасность, к которой в Беларуси по понятным причинам внимание более чем серьезное. Как следствие, и к Беларуси. Проект БелАЭС заработал репутацию одного из самых современных и безопасных в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.