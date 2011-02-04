А. Лукашенко: Надо решительно забить осиновый кол на могилу советского управления

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня ряд кадровых решений. Они касаются промышленности, дипкорпуса, местной вертикали власти, а также ряда республиканских органов управления. Кадровые решения приняты сразу по 35 кандидатурам.

В частности, новый руководитель в министерстве промышленности. Им стал Дмитрий Катеринич, который до этого дня был генеральным директором «Белшины». Глава государства дал также согласие на назначение председателя концерна «Белнефтехим». Им стал Игорь Жилин, до этого дня возглавлявший предприятие «Гродно-Азот».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все предложения, которые в свое время мне высказывались по реформированию этой отрасли, — а реформа должна быть направлена на усовременивание ее, чтобы она была приспособлена к современной жизни экономической — начнут реализовываться.

«Белнефтехим» — это наполовину суверенитет независимости Беларуси, поскольку мы не обладаем всем тем, с чем вам предстоит работать и с чем вы работали. Мы завязаны на углеводороды, у нас их крайне недостаточно, кое-чего у нас вообще нет.

В этой пятилетке надо решительно забить осиновый кол на могилу советского управления. Чтобы я тебе дал команду сверху и ты решай — этого не должно быть. Директора должны принимать на своем уровне решения, объединившись в Министерстве, если нужно координировать свою деятельность в связке работ.

Семь кадровых решений касаются местной вертикали власти. Так, новые руководители в Лидском, Вороновском, Дятловском, Новогрудском райисполкомах, а также в Полоцком горисполкоме. Президент также согласовал кандидатуры на посты первого заместителя Миноблисполкома и заместителя Гродненского исполкома.

Александр Лукашенко подчеркнул: им предстоит кардинально улучшить ситуацию в сельском хозяйстве и тесно работать с населением, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Вы там не безмолвные исполнители. Вы обязаны защищать свой участок работ и своих людей, свой район. Вы должны действовать так, как это лучше для района и страны. Выборы закончились, но это не значит, что сегодня можно почивать на лаврах. Сегодня надо работать еще больше, чем вчера. Вы, наверное, заметили, что я постоянно в этом году в начале пятилетки начинаю поджимать кадры, мягко говоря. Этот жим будет продолжаться и впредь — в хорошем смысле слова. Нам нужен результат.

Впереди у нас ответственный период. Нам надо в этом году наконец-то реально зримо переломить ситуацию в сельском хозяйстве — и с коллективами, и с объемами производства. Самое главное — рентабельность. Надо продавать как можно дороже вовне, защищая свое население, в том числе не допуская разбоя в ценовом факторе.