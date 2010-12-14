А. Лукашенко: Главное, чтобы в нас видели партнера, а не страну, которую можно задавить, наклонить, а может, и растоптать

В зале «Беларусь» президентской резиденции — представители ведущих американских аналитических центров. Причем, это не просто аналитики, которые зарабатывают на жизнь псевдопрогнозами, а специалисты, мнение которых влияет на принятие решений, к примеру, американским Конгрессом.

Януш Бугайский, координатор делегации, директор программы «Новейшие европейские демократии» (США):

Наша команда приехала в Беларусь, чтобы получить более полную картину о развитии вашей страны, посмотреть на те направления, по которым мы можем улучшить отношения между США и вашей страной, чтобы равноприближенность, о которой вы говорили, перевести в практическую область. Обе страны должны строить свои отношения на партнерстве, а не доминировании, на сотрудничестве, а не подчиненности. Это подлинная основа для равноправного сотрудничества Беларуси с любой страной а не только с США.

Символично, что в нашу страну гости прибыли накануне выборов — с желанием увидеть Беларусь своими глазами, а не через сформированную кем-то призму. В Минске — второй день. Вчера, встречались с парламентариями. Знакомятся со всем комплексно и намерены сформировать некий срез мнений по всем спектрам общества.

Александр Лукашенко:

США — мощнейшая империя с глобальными интересами и таким же влиянием. И, как многие у вас считают, место Республики Беларусь в системе этих интересов вроде бы «на галёрке» Видимо, так сложилось, потому что у нас нет ни нефти, ни газа, мы не создаем проблем для международной безопасности, потому нас не так хорошо знают в мире, не бросаем вызов геополитическим устремлениям США. Но я уверен, что при внимательном анализе вы увидите как много у нас совпадающих интересов и приоритетов.

Шаги по укреплению диалога оценило уже мировое сообщество. Недавние белорусские переговоры в Астане на саммите ОБСЕ с госсекретарем США Хиллари Клинтон назвали историческими и прорывными. Стороны заявили о намерении идти в ногу в области региональной безопасности и ядерного нераспространения.

США поддержало нас и в строительстве первой АЭС, и в решении избавиться от отработанного ядерного топлива. Кстати, уже подходит к завершению совместный проект по вывозу его из исследовательского института «Сосны».

Роберт Берлз, старший советник фонда «Инициатива по сокращению ядерной угрозы» (США):

Один из членов делегации привез письмо от бывшего сенатора — господина Сэма Нана. Он является соучредителем инициативы по сокращению ядерной угрозы. Это продолжение договоренностей в Астане. В письме бывший сенатор Нан поздравляет Вас и белорусское правительство за решение вывезти с территории Беларуси высокообогащенный уран. Он выражает надежду на Ваше личное руководство по вопросам нераспространения ядерного оружия.

И переговоры в Астане, и нынешняя встреча, по сути, звенья одной цепи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И только доказывают стремление сторон развивать диалог в политике и экономике. Стоит также вспомнить встречи с конгрессменами и представителями бизнес-кругов Соединенных штатов. Причем с бизнесменами Александр Лукашенко беседовал уже дважды и отправной точкой стало не кабинетное общение, а на производстве.

В Беларуси этой весной уже создан и Совет делового сотрудничества. Иными словами – интерес к нашей стране есть. Видимо и поэтому, даже в самые сложные времена торгово-экономические отношения не были заморожены. По этому году — уже почти 395 миллионов долларов. Перспектива в торговле — увеличение объема и снятие всевозможных ограничений.

Александр Лукашенко::

Отбросив стереотипы и предрассудки, в ходе взаимоуважительного диалога мы можем решить самые сложные проблемы. Я со всей ответственностью заявляю, что мы готовы к полномасштабной нормализации отношений с вашей страной. Но главное, чтобы в нас видели партнера, а не страну, которую можно задавить, наклонить, а может, и растоптать. Мы незамедлительно ответим добром на уважительное отношение к нам. Это вам подтвердит любой из наших стратегических партнеров.

Хочу, чтобы вы понимали: Беларусь — не проситель с протянутой рукой в ожидании бесплатных миллиардов. За годы своей независимости мы кое-чего достигли: у нас нормальный экономический рост, мы определилась с приоритетами во внешней и внутренней политике, как самостоятельное и суверенное, независимое государство. Думаю, что более важным будет обсуждение стратегических вопросов.

Помимо конкретных шагов по ядерной безопасности, американские аналитики интересовались сегодня и внешней политикой, в основе которой многовекторность, и мнением Александра Лукашенко о месте Беларуси на карте мира. Глава государства вопрос назвал философским. Наше место — в центре Европы, подчеркнул Президент. Если говорить о блоках — мы не принадлежим ни к одному. А в отношениях с Америкой нам хотелось бы нормальных отношений и не за счет кого-либо.

Александр Лукашенко::

Мы хотели бы, чтобы мы с вами выстроили стратегические отношения, которые строились бы не на платформе против кого-то, а по критериям нормальных отношений двух государств. И мы хотим, чтобы на шлейфе наших отношений, хоть мы намного меньше вас, наш след был заметен. Мы готовы к порядочному, честному, искреннему сотрудничеству.

Координатор делегации, Януш Бугайский, кстати, уже бывал в Беларуси. Был впечатлён и рекомендовал коллегам. И все, кто сегодня в зале, — представляют влиятельные аналитические центры Америки. Их доклады вызывают интерес не только в Соединенных Штатах, но во всем мире. Исследования базируются на максимальном объеме информации и статистики. Судя по вопросам, которые звучали сегодня, представление о нашей стране у многих было поверхностным. Поэтому так и удивились открытому и деловому общению.

Маргарита Ассенова, исполнительный директор Института новых демократий (США):

Это очень редко бывает, когда президент страны так откровенно разговаривает с специалистами из исследовательских институтов из другой страны. Большое Вам спасибо.

Александр Лукашенко::

Я это сделал потому, что мне показалось, что вы приехали к нам с добром. Я придерживаюсь одной линии: или молчать — но в моей ситуации молчать не приходится — или говорить, но говорить только правду.

Вопросов к белорусскому Президенту у американских аналитиков было еще немало. Но сами гости решили приберечь их для будущих встреч, которых, судя по стремлению вести активный диалог, будет еще много. Более получаса гости общались с Александром Лукашенко еще и в неформальной обстановке.

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