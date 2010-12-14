А. Лукашенко: Мы готовы к полномасштабной нормализации отношений с США

Александр Лукашенко подтверждает готовность к полномасштабной нормализации отношений с США на партнерской основе. Об этом сегодня Президент заявил на встрече с представителями влиятельных аналитических центров Америки.

Представительная делегация находится в нашей стране, чтобы провести переговоры и обозначить направления, по которым можно улучшить отношения наших стран. В последнее время в этой области прослеживается очевидный прогресс. Состоялись переговоры на высшем уровне с американскими конгрессменами и представителями бизнес-кругов. В апреле создан Совет делового сотрудничества Беларуси и США.

На прошедшем в Астане Саммите ОБСЕ было подписано совместное заявление наших стран по ядерному нераспространению и поддержке решения Беларуси строить собственную АЭС.

Оживление и в торгово-экономических отношениях. По объемам товарооборота США — на 11 месте среди торговых партнеров Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Отбросив стереотипы и предрассудки, в ходе взаимоуважительного диалога мы можем решить самые сложные проблемы. Я со всей ответственностью заявляю, что мы готовы к полномасштабной нормализации отношений с вашей страной. Но самое главное, чтобы в нас видели партнера, а не страну, которую можно задавить, наклонить, а может, и растоптать. Мы незамедлительно ответим добром на уважительное отношение к нам. Это вам подтвердит любой из наших стратегических партнеров.

Хочу, чтобы вы понимали: Беларусь — не проситель с протянутой рукой в ожидании бесплатных миллиардов. За годы своей независимости мы кое-чего достигли: у нас нормальный экономический рост, мы определилась с приоритетами во внешней и внутренней политике как самостоятельное и суверенное, независимое государство. Думаю, что более важным будет обсуждение стратегических вопросов. Знаю, что за несколько дней сложно составить для себя полное представление о стране, ее народе, культуре и традициях. Поэтому я надеюсь, что наши контакты будут продолжены, а ваш первый визит в Беларусь станет не последним. Может быть, нам даже стоит подумать о создании постоянного механизма двустороннего обмена информацией и сотрудничества.

Януш Бугайский, директор программы «Новые европейские демократии», старший научный сотрудник программы Европы Центра стратегических и международных исследований (США):

Наша команда приехала в Беларусь, чтобы получить более полную картину о развитии вашей страны, посмотреть на те направления, по которым мы можем улучшить отношения между США и вашей страной, чтобы равноприближенность, о которой вы говорили, перевести в практическую область. Обе страны должны строить свои отношения на партнерстве, а не доминировании, на сотрудничестве, а не подчиненности. Это подлинная основа для равноправного сотрудничества Беларуси с любой страной, а не только с США. Это именно то, что мы хотели бы осуществить.