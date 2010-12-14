Первые избиратели в Беларуси уже сделали свой выбор

14 декабря в республике началось досрочное голосование по выборам Президента. В 10 утра по всей стране и за её пределами открылись более 6 тысяч участков. За ходом досрочного голосования следят многочисленные международные наблюдатели. И уже отмечают хороший уровень подготовки к выборам.

Николай Мефодьевич на свой избирательный участок пришёл ещё до начала его работы. Говорит, зачем откладывать на завтра, то что можно сделать уже сегодня. Возможность проголосовать досрочно для него — это, прежде всего, удобный и практичный способ исполнения своего гражданского долга.

Николай Бабанов:

Я живу за городом и в другие дни мне просто некогда было пойти. Поэтому решил проголосовать досрочно. Каждый обязан свой долг выполнить гражданский. Мы же должны участвовать в создании своего государства.

Бюллетени для голосования на участки привезли заранее и под охраной. Утром члены участковых избирательных комиссий достали их из сейфов, разложили необходимую документацию и опечатали урны. Начались досрочные выборы.

Чтобы получить бюллетень нужно предоставить паспорт. Его может заменить военный билет, в том случае если избиратель — военнослужащий. Также можно предоставить служебное удостоверение госслужащего, пенсионное удостоверение или студенческий билет, если в них есть фотография. Получить бюллетень можно и по справке органов внутренних дел для граждан, утративших паспорт.

Все избирательные участки в республике работают с 10.00 до 19.00. Перерыв разве что только на обед — с 14.00 до 16.00. На это время каждую урну опечатывают и тоже сдают под охрану.

Валерий Борисов, председатель участковой избирательной комиссии №1 Партизанского района Минска:

Люди голосуют досрочно. Мы тоже этим у них интересуемся: кто уезжает на дачу, старички не любят, когда много людей, предпочитают спокойно голосовать. У всех свои причины. Голосование идёт нормально. Претензий к нам нет ни со стороны избирателей, ни со стороны наблюдателей.

Нина Никитина, председатель участковой избирательной комиссии № 73 Минска:

Роўна за 5 хвiлiн да адкрыцця ўжо былi людзi, якiя прыйшлi галасаваць. Важна захаваць на працягу ўсяго датэрминовага галасавання такi настрой выбаршчыкау — з верай i надзеяй, што гэта робiцца дзеля будучынi Беларусi.

Процесс досрочного голосования динамично начался и в регионах. В ресте с самых первых минут работы избирательных участков желающих проголосовать было хоть отбавляй.

За ходом досрочного голосования на выборах Президента Беларуси активно следят и различные наблюдатели. Краткосрочные, долгосрочные, от миссий СНГ и ОБСЕ. Сотни человек. Кроме того, в нынешнюю избирательную компанию аккредитовано свыше 400 зарубежных журналистов, ещё 220 имеют постоянную аккредитацию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Такого пристального внимания, пожалуй, ещё не было ни к одним предыдущим избирательным компаниям.

Юрий Кулаковский, международный наблюдатель:

Все нуждаются в досрочном голосовании: пожилые люди, командировочные люди, поэтому эта форма удобна и, согласно законодательству РБ, она полностью исполняется. Никаких препятствий на сегодняшний момент, где я был на избирательных участках, нет, за исключением, наверное, погоды. И то я отметил, что при такой погоде, где выпало много снега, убраны подходные пути к избирательным участкам, прочищены дороги и даже погода не повлияла на активность избирателей.

Участки для голосования будут работать ежедневно. Отдать свой голос в поддержку одного из 10 кандидатов смогут все, у кого не будет возможности прийти на избирательные участки в воскресенье. Досрочное голосование продлится до семи вечера 18 декабря. Поэтому время сделать свой выбор будет у каждого.