Семейный капитал, ЭКО и диспансеризация: что ждёт белорусов в ближайшую пятилетку? Дзермант

Президент вернулся домой после насыщенной хорошими новостями успешной поездки на Восток. И впереди у него и у нас всех важнейшее события конца этого года – Всебелорусское народное собрание. Потому что все задуманное, запланированное на внешнем контуре нужно будет закрепить и конвертировать на внутреннем. Именно этому будет посвящена программа социально-экономического развития нашей страны на следующую пятилетку.

Алексей Дзермант, политолог: Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

Алексей Дзермант:

Выделю два, как мне кажется, самых важных направления – демографическая безопасность и развитие человеческого потенциала. Почему именно эти два? Потому что они прежде всего о человеке – о нас с вами. Без человека не будет ничего остального.

В Беларуси не самая благоприятная демографическая ситуация. Правда, не только у нас – такая она почти во всем нашем регионе и даже во всей северной части планеты. Это результат глобальных тенденций. Но мы не должны с ними мириться и не предпринимать мер для того, чтобы белорусы не исчезли как народ. Поэтому в программе этот приоритет на первом месте.

Что планируется сделать? Конечно же, усилить меры социально-экономической поддержки семьи для стимулирования рождения детей, многодетности, в том числе внедрение новых механизмов поддержки семей с детьми в системе государственных пособий; внедрение прогрессивной модели семейного капитала, то есть чем больше детей, тем больше семейный капитал; развитие института ЭКО, в том числе увеличение количества выполняемых бесплатных попыток ЭКО. Здесь нужна и особая информационная стратегия, направленная на формирования у наших людей системы семейных ценностей.

Но, кроме рождения детей, для демографической безопасности нужно заботиться и о здоровье ныне живущих, поэтому здравоохранению также уделяется повышенное внимание. Например, будет поставлена задача охватить диспансеризацией взрослое население, подлежащего обслуживанию в организациях здравоохранения, не менее 95 % и обеспечить при этом доступность и высокие стандарты качественной медицинской помощи вне зависимости от места проживания.