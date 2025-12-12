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Семейный капитал, ЭКО и диспансеризация: что ждёт белорусов в ближайшую пятилетку? Дзермант

12 декабря 2025 17:44
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Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.

Семейный капитал, ЭКО и диспансеризация: что ждёт белорусов в ближайшую пятилетку? Дзермант-2

Алексей Дзермант, политолог: 
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

Президент вернулся домой после насыщенной хорошими новостями успешной поездки на Восток. И впереди у него и у нас всех важнейшее события конца этого года – Всебелорусское народное собрание. Потому что все задуманное, запланированное на внешнем контуре нужно будет закрепить и конвертировать на внутреннем. Именно этому будет посвящена программа социально-экономического развития нашей страны на следующую пятилетку.

В проекте программы, которая будет представлена на рассмотрение ВНС, будет семь ключевых приоритетов:

1. Национальная демографическая безопасность – сохранение населения, укрепление здоровья нации и поддержка семьи. 
2. Развитие человеческого потенциала, качественное образование, воспитание гармоничной и патриотичной личности. 
3. Создание качественной и удобной среды для жизни.
4. Рост конкурентоспособности, ускорение технологического развития и цифровая трансформация.
5. Сильные регионы.
6. Укрепление обороноспособности государства и развитие оборонного сектора экономики.
7. Реализация туристического потенциала.

Семейный капитал, ЭКО и диспансеризация: что ждёт белорусов в ближайшую пятилетку? Дзермант-4

Алексей Дзермант: 
Выделю два, как мне кажется, самых важных направления – демографическая безопасность и развитие человеческого потенциала. Почему именно эти два? Потому что они прежде всего о человеке – о нас с вами. Без человека не будет ничего остального.

В Беларуси не самая благоприятная демографическая ситуация. Правда, не только у нас – такая она почти во всем нашем регионе и даже во всей северной части планеты. Это результат глобальных тенденций. Но мы не должны с ними мириться и не предпринимать мер для того, чтобы белорусы не исчезли как народ. Поэтому в программе этот приоритет на первом месте.

Что планируется сделать? Конечно же, усилить меры социально-экономической поддержки семьи для стимулирования рождения детей, многодетности, в том числе внедрение новых механизмов поддержки семей с детьми в системе государственных пособий; внедрение прогрессивной модели семейного капитала, то есть чем больше детей, тем больше семейный капитал; развитие института ЭКО, в том числе увеличение количества выполняемых бесплатных попыток ЭКО. Здесь нужна и особая информационная стратегия, направленная на формирования у наших людей системы семейных ценностей.

Но, кроме рождения детей, для демографической безопасности нужно заботиться и о здоровье ныне живущих, поэтому здравоохранению также уделяется повышенное внимание. Например, будет поставлена задача охватить диспансеризацией взрослое население, подлежащего обслуживанию в организациях здравоохранения, не менее 95 % и обеспечить при этом доступность и высокие стандарты качественной медицинской помощи вне зависимости от места проживания.

Далее смотрите в видео.

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