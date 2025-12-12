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Александр Лукашенко провёл переговоры со спецпосланником США в Беларуси

12 декабря 2025 13:34
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Белорусско-американские отношения на повестке дня. Президент Беларуси провел переговоры с представителями команды Президента США Дональда Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко провёл переговоры со спецпосланником США в Беларуси-2

С американской стороны во главе делегации – специальный посланник США по Беларуси Джон Коул. Александр Лукашенко начал с поздравлений в его адрес по случаю назначения на эту должность.

Александр Лукашенко провёл переговоры со спецпосланником США в Беларуси-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Джон, я поздравляю тебя с новым назначением. Ты сейчас главный по Беларуси у нас. Передайте Трампу, что мы чо-то должны сделать в связи с этим и мы сделаем! И еще, говорят, что Трамп любит лесть, но я не ради лести хочу сказать, что в последнее время он мне очень нравится своими действиями. У нас много вопросов, мир меняется очень быстро, появляются новые проблемы, которые мы с вами сегодня должны обсудить, а возможно и решить кое-какие вопросы.

Как рассказали в пресс-службе Президента, белорусско-американские переговоры продолжатся завтра, 13 декабря.

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