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Турчин прибыл в Москву для участия в заседании межправсовета ЕАЭС

11 декабря 2025 10:49
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Об укреплении евразийской экономической интеграции пойдет сегодня, 11 декабря, речь на заседании межправсовета ЕАЭС. Для участия во встрече в Москву прибыл премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турчин прибыл в Москву для участия в заседании межправсовета ЕАЭС-2

Планируется, что на заседании, которое пройдет в узком и расширенном составах, будут подведены итоги работы за год и выстроена стратегия сотрудничества на 2026-й. 

Напомним, в этом году Беларусь председательствует во всех органах ЕАЭС, включая межправсовет. В уходящем 2025-м в Объединении заработал механизм субсидирования кооперационных проектов в промышленности. Совет Евразийской экономической комиссии одобрил предоставление ссуды из бюджета ЕАЭС на реализацию двух новых проектов, в которых задействованы сразу три страны. На рассмотрении еще 16 заявок. 

Механизм призван стимулировать развитие промышленности и кооперационных связей между производителями стран-участников Объединения. В уходящем году аналогичный подход решено применить и в АПК. Сейчас разрабатывается законодательная база. К слову, в эти дни в Москве кроме заседания Евразийского межправительственного совета с участием глав делегаций состоится международная конференция по сотрудничеству в сфере науки и технологий.

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