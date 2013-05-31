31 мая в Минске - Совет Глав Правительств СНГ

Новости Беларуси. День большой политики и экономики. Совет Глав Правительств СНГ пройдет 31 мая в Минске в новом здании «Президент-отеля». Все 11 стран примут участие в заседании. Представители Молдовы, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении и Таджикистана прилетели в Минск накануне.

31 мая встречали премьер-министров Украины и Казахстана, вице-премьера Туркменистана. Ожидают прилет председателя Правительства России. Наряду с заседанием Совета в широком формате предусмотрен и ряд двусторонних встреч.

К началу саммита все готово. Основная часть гостей прибыла в Минск еще накануне. К слову, впервые мероприятие такого масштаба пройдет в новом «Президент-отеле», официальное открытие которого состоялось меньше месяца назад.

Самый современный отель в стране предполагает элитные условия не только для проживания, но и для работы. Здесь все предусмотрено для заседаний, консультаций и работы с прессой. В 154 номерах одновременно могут проживать 350 человек.

Представительные делегации включатся в работу около полудня. После встречи с Главой государства пройдет церемония фотографирования и заседания в узком и широком форматах. Запланировано и около полутора десятков двусторонних встреч. В частности, известно, что премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович проведет переговоры с коллегами из России, Украины, Таджикистана и Армении. По итогам всех этих мероприятий будет организована пресс-конференция.

С руководителями делегаций встретился Президент Александр Лукашенко. Как отметил Глава государства, 1 января 2015 года, когда начнет действовать Евразийский экономический союз, в торговле между странами-участницами будут сняты все тарифные ограничения, в том числе в нефтегазовой сфере.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Экономика должна оставаться цементирующей основой Содружества. Для всех очевидно, что будущее СНГ зависит от темпов экономической интеграции государств-участников. Без решения этой важнейшей задачи нам будет весьма трудно позиционировать Содружество в качестве успешной региональной международной организации. В этом плане положительным фактором стало принятие стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года и конкретного плана мероприятий по ее реализации. Особо следует отметить заключение договора о зоне свободной торговли товарами. Таких конкретных примеров нашего экономического сотрудничества должно быть, конечно же, больше. На данном этапе очень важно обеспечить практическое выполнение договора. В первую очередь, это подразумевает повышение активности торгово-экономического взаимодействия, сокращение имеющихся между странами Содружества тарифных изъятий из режима свободной торговли до их полной отмены. С учетом значительной роли торговли услугами, в экономических отношениях государств нужно, не затягивая, решить вопрос о завершении подготовки принятия соглашения о зоне свободной торговли услугами. Вы знаете, мы очень часто говорили и ставили в заслугу СНГ то, что, все-таки, из его недр вызревали такие интеграционные объединения, как Союз Беларуси и России, Таможенный союз, ЕЭП, да и наш военно-политический блок ОДКБ. Отчасти и результатом этих организаций стало то, что отдельные государства были не удовлетворены теми темпами интеграции, которые разворачивались с СНГ. Я сказал эту фразу для того, чтобы подвести разговор, проинформировать вас, что называется, с первых рук о недавнем совещании ЕврАзЭС и государств ЕЭП в Астане. Я просто вам хочу, как людям, которым придется реализовывать договоренности Глав государства, сказать, что это был такой рубежный момент, рубежное совещание, которое проходило очень остро, но результативно. Там мы обсуждали договор о союзе нашем будущем. Мы сейчас остановились на уровне ЕЭП. Дмитрий Анатольевич хорошо это знает, поскольку сам был вовлечен активно, и должен вам откровенно сказать, мы это очень часто отмечаем в узком кругу, что без его тогда воли, когда Россия в его лице подписала все документы и реализовала их, было бы невозможно создание такого тесного экономического объединения. Ведь о нем мы говорили долго. Сегодня мы говорим о том, что нам надо создать договор о Евразийском Союзе. Должен вам сказать, что очень много вопросов, много препятствий было накануне этого совещания, чем наполнять этот договор. Все-таки есть определенные опасения сторон, и глубиной экономического сотрудничества, и ценой этого сотрудничества, что тут греха таить, есть опасения за политическую независимость, и так далее. Что касается белорусской стороны, я откровенно сказал, что нас особенно это не напрягает, глубина сотрудничества, и в политическом, и в военно-политическом отношении, и дипломатическом, и по другим направлениям, поскольку мы это уже прошли в рамках союза Беларуси и России. Это наиболее продвинутая организация, мы там ничего не потеряли – ни суверенитет, ни свою независимость. Поэтому нас особо не напрягает разработка этого договора по всем направлениям, и, самое главное, углубление этого договора. Но договорились и остановились пока на том, что мы обязательно должны реализовать все подписанные соглашения в рамках Таможенного союза и ЕЭП. Мы остановились на том, очень долго об этом говорили, что у нас еще очень много, даже в рамках ЕЭП, изъятий, тарифного\нетарифного регулирования. И должен вам сказать, что опять Россия сделала очень серьезный шаг навстречу всем и заявила о том, что буквально через год-полтора, максимум к 1 января 2015 года, практически все тарифные ограничения, в том числе нефтегазовой сферы, будут сняты. Но попросила иметь в виду всех, и кто сегодня приглашенным будет наблюдателем, и тех, кто является членами, что по всем направлениям должны быть полная свобода, и мы должны действовать, как единое целое в экономическом отношении. Но к 2015 году, времени подписания этого договора союзного, назовем его так, мы должны все реализовать то, что сегодня подписано, но не вовлечено в оборот, не работает и так далее.Это очень важная была договоренность. Мы договорились о том, что союз будет экономическим. И те политические проблемы, которые в последствии будут мешать развитию этого союза, обязательно будут решаться. Жизнь поставит все равно эти проблемы, нельзя будет ограничиваться только экономическим сотрудничеством, потому что оно всегда требует каких-то дополнительных действий в области политики, дипломатии, оборонного и так далее.

И еще о чем бы я хотел сказать, здесь, я считаю, некая неразбериха происходит, что мы наблюдателями приняли Украину и Киргизстан. Украина и Киргизстан обратились к нам стать наблюдателями Евразийского Союза, который будет сформирован в 2015 году. Так, Дмитрий Анатольевич, мы когда-то договаривались. Вот они будут наблюдателями этого союза. А сейчас они будут приглашенными по предложению председательствующей стороны на все заседания, мы для них будем открыты, они будут присутствовать на всех дискуссиях, и, договорились, что в Минске (я предложил в Минске это сделать, это, наверное, сегодня будет сделано) будут подписаны соответствующие меморандумы. И на каждое заседание, встречу, формальный, неформальный саммит мы будем приглашать глав государств на уровне глава Правительства к участию и обсуждению вопросов в рамках ЕЭП, потом они станут, если захотят, конечно, наблюдателями в нашем союзе. Но за это время. Они гарантировали, что они пройдут свой путь, и если они захотят стать членами ЕЭП, а затем и союза нашего экономического, они пройдут этот путь без всяких ограничений, без всяких исключений, они должны присоединиться ко всем нашим соглашениям и договоренностям, которые на то время будут достигнуты. Вот главное, о чем мы договорились в Астане.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Хотелось бы отметить, что в повестке дня сегодня только актуальные задачи, но и много вопросов, которые ориентированы на будущее. Это и создание новой экономики, нового качества жизни наших людей, новых возможностей для бизнеса, для безопасности. И полагаю, что формат СНГ позволяет решать эти вопросы и взаимовыгодно, и эффективно.

К слову, 2013 в СНГ объявлен годом экологической культуры и охраны окружающей среды именно по инициативе белорусской стороны, которая 31 мая принимает гостей в статусе председателя Содружества Независимых Государств.

На повестке дня — не один десяток вопросов. В сфере приоритетных — финансово-экономический блок. О новом дыхании межгосударственного сотрудничества говорили и в кулуарах, и на встречах. И в узком, и в широком форматах. Науки и инновации, вопросы безопасности, экологии, физкультуры и спорта, исследования в области ядерной энергетики... Результаты себя долго ждать не заставили: 12 международных договоров, более 30 рассмотренных вопросов. При этом без сомнения и их практическая направленность. Разговор получился по-настоящему конструктивным. Говорили и о «межгосударственных нововведениях», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Значительная часть из рассмотренных сегодня вопросов касается сотрудничества в области науки и инноваций. Мы обсудили наполнение межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ в период до 2020 года. Сегодня подписан протокол о присоединении к договору о зоне свободной торговли Узбекистана. Это вторая попытка. Первый разговор по данному вопросу был в Ялте.

Что и говорить, модель многоуровневой интеграции, которая реализуется на территории СНГ, прошла испытание временем. В первую очередь её главная цель — создание общего рынка. Сегодня Беларусь взаимодействует на международной арене со всеми странами СНГ. Реализовываются двусторонние проекты, увеличивается товарооборот.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России.

Реально сейчас существует возможность, особенно после подписания соглашения в рамках СНГ по зоне свободной торговли, создавать некое пространство. Я не хочу сейчас говорить про общий рынок, потому что до этого далеко. Некое пространство, которое бы служило рынком сбыта.

Сегодня сотрудничество в рамках СНГ иначе как перспективным не назовёшь. Особенно в гуманитарной, культурной областях, сферах безопасности и, конечно же, экономики.

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ:

Содружество подтвердило себя как достаточно эффективная организация, приоритетным направлением является экономическое сотрудничество. Все это база нашего взаимодействия, и важная задача сделать это сотрудничество эффективным.

Шесть Глав Правительств и пять вице-премьеров в таком составе делегация стран СНГ утром собралась в резиденции белорусского Президента. Встреча с руководителями делегаций хоть и по протоколу, но больше напоминает дружескую.

Позиции СНГ необходимо укреплять. Это фактор стабильности и безопасности. Подчеркнул Александр Лукашенко в своем выступлении. Это фактор стабильности и безопасности.

Александр Лукашенко:

Как бы кто ни относился к нашему Содружеству, но сегодня оно является наиболее значимой международной организацией на постсоветском пространстве. История интеграционных процессов в регионе началась именно с СНГ, оно сыграло свою положительную роль в становлении суверенных государств и развитии между ними взаимовыгодного сотрудничества. СНГ смогло в условиях болезненной для большинства постсоветских государств политической трансформации и преодоления финансово-экономических трудностей сохранить самое важное – добрые отношения между нашими народами, духовную близость, тесные культурные, торгово-экономические связи. При этом механизм взаимодействия государств в рамках Содружества имеет свои особенности. Они заключаются в избирательном участии стран в тех направлениях сотрудничества, которые им интересны. Такой формат обеспечил востребованность Содружества в качестве площадки для межгосударственного диалога по самому широкому диапазону вопросов. В этом заключается и сила Содружества, но и одновременно его слабость. Возможность выбора, к каким направлениям сотрудничества, резолюциям присоединятся, а к каким нет, делает организацию, с одной стороны, более устойчивой, с другой, менее эффективной. Мы это все с вами хорошо чувствуем. С учетом глобальных, не всегда положительных изменений в мире необходимо укреплять позиции СНГ как фактор стабильности, безопасности в обширном регионе.

Значительные перспективы у межотраслевой и производственной кооперации. Задать темп успешного взаимодействия возможно в энергетике, в транспорте , в сельском хозяйстве. Есть перспективы развивать совместные проекты в космической сфере, нано- и биотехнологиях. Особая роль у межгосударственных отраслевых Советов. Во всем Содружестве их около 70. Созданы и работают.

Александр Лукашенко:

Перспективным видится принятие целевой программы совершенствования информационной инфраструктуры инновационной деятельности СНГ. Абсолютно насущным вопросом является повышение доступности экологически чистых технологий. Об этом все больше и больше сегодня говорят и не только в мире, но и в РФ, на постсоветском пространстве. Думаю, что это должно быть общей темой СНГ. Многое делается в сфере гуманитарного сотрудничества. Думаю, надо и дальше развивать это перспективное направление. Наука, образование, спорт, туризм – сферы, в которых задействованы широкие слои населения наших стран. Очень важной является межгосударственная программа «Культурная столица Содружества». Могилев объявлен культурной столицей Содружества в этом году. В городе будет реализовано 10 масштабных проектов и более ста мероприятий. К участия приглашается творческая интеллигенция, молодежь, туристы. Логичным продолжением станет проведение форума научной творческой интеллигенции в Минске. И пользуясь случаем, я бы хотел пригласить представителей вашей научной, творческой интеллигенции прибыть в Минск, для того чтобы они могли общаться. В годы экологической культуры, охраны окружающей среды необходимо усилить сейчас и на будущее наше взаимодействие в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, обеспечение безопасных условий для жизнедеятельности населения. Хотел бы заострить ваше внимание на очень важной теме сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Это фактор, от которого бежать ни в коем случае не надо, и он нас объединяет. Немного осталось у нас ветеранов, конечно, эти люди нуждаются в определенной заботе и поддержке. Есть также государства СНГ, которые, как и мы, заинтересованы в углублении интеграции, но мы сегодня предлагаем то, что возможно реализовать. Хотелось бы, чтобы эта повестка была глубже, чтобы мы дальше могли идти, договариваясь на этой общей площадке Содружества Независимых Государств.

Александр Лукашенко пожелал плодотворной работы в Минске и пригласил к разговору по актуальным темам взаимного сотрудничества.

К слову, по итогам саммита выбрали и место проведения следующего заседания Совета глав правительств. Уже в ноябре 2013 года. Им стала Москва. Минск же теперь будет готовиться к проведению осенью нынешнего года Совета глав государств СНГ. Тоже в рамках белорусского председательства.