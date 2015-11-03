Видеоконференция контактной группы по Украине проходит 3 ноября

Новости Украины. В эти минуты проходит видеоконференция контактной группы по Украине. Инициатором переговоров выступили представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. По их мнению, противостояние в зоне конфликта настолько обострилось, что дает повод поставить под вопрос необходимость отвода вооружений.

Напомним, в конце августа текущего года стороны конфликта в Донбассе договорились соблюдать перемирие. В этих условиях 29 сентября контактной группой был предварительно согласован документ, в соответствии с котором в регионе начался отвод вооружений калибра менее 100 миллиметров. Его планируется завершить до 10 ноября.

Следующая встреча контактной группы и ее четырех рабочих подгрупп должна пройти в Минске 17 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.