Чан Дай Куанг: когда мы сражались за национальное освобождение, Беларусь была рядом, и мы за это признательны

Новости Беларуси. Беларусь и Вьетнам рассчитывают заработать около полумиллиарда долларов. Таковы финансовые планы на ближайшие несколько лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О перспективах взаимного сотрудничества сегодня шла речь на встрече Александр Лукашенко с лидером Вьетнама Чан Дай Куангом. Дворец Независимости – место основных переговоров. Высокого гостя встречали по всем канонам дипломатии. Александр Лукашенко поприветствовал вьетнамского коллегу. После этого прозвучали гимны двух стран. Особую торжественность церемонии придало участие роты почетного караула.

Более детальный разговор лидеры Беларуси и Вьетнама начали один на один. С первых минут встречи стало понятно, что Президенты нацелены на развитие сотрудничества. Две страны объединяют достаточно тесные экономические и политические узы. Такого курса будут придерживаться и в будущем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусский народ с давних времен особенно в трудные периоды вашей истории, был всегда рядом. Каждый вьетнамец хорошо помнит прошлую войну и помнит ту цену, которую вы заплатили за свободу и независимость. Помним и знаем об этом мы, потому были рядом с вами на вьетнамкой земле. Да и после этой ожесточенной войны мы всячески старались помощь вьетнамским братьям с восстановлением страны и народного хозяйства. Вы должны знать, мы всегда были и будем привержены подобным отношениям и курсу. Рассчитываем на перспективу наших отношений, торговлю между нашими странами, на политически добрые отношения, вы всегда может на нас рассчитывать. Чан Дай Куанг, президент Социалистической Республики Вьетнам:

Когда сражались за национальное освобождение, Беларусь была рядом с нами, и мы за это признательны и дорожим этими чувствами. То, что мы сделали, это основа для расширения наших связей. Я готов обсуждать все меры, чтобы расширять наши сотрудничества не только в области экономики, обороны и безопасности. Я хочу обратить внимание на развитие торгово-экономических связей между нашими странами.

Переговоры продолжились уже в расширенном составе. Акцент – на экономическую кооперацию. Беларусь предлагает проекты в машиностроении, возведении городской инфраструктуры. Наша страна готова увеличить поставки калийных удобрений и техники. Отдельное внимание – региональному взаимодействию. Стороны сверили и внешнеполитические курсы. Вьетнамская сторона отметила схожесть позиций двух стран по многим международным вопросам. Александр Лукашенко:

Говоря о нашем присутствии на рынках Вьетнама, следует отметить, что в этом направлении уже сделаны первые заслуживающие внимания шаги. До конца года во Вьетнаме планируется создать совместное производство грузовой техники МАЗ, а в перспективе новые производства городских пассажирских автобусов. Дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество белорусского производителя карьерной техники «БЕЛАЗ» с вьетнамской корпорацией придаст дополнительный импульс добывающего сектора вьетнамской экономики, к участию в инфраструктурных проектах по строительству метро, тоннелей, разработка нефтяных и горных недр Вьетнама. Могут быть привлечены белорусские специалисты из разных наших компаний. К слову, представительство компаний «Минскметропроект» уже открыта и работает в вашей стране, оно готово взяться за проекты любой сложности. Почему бы нам не спроектировать станции метро «Минская» в Ханое, «Белорусская» в Хошимине? Успешный опыт и хорошие перспективы у нас в военно-техническом сотрудничестве. Совместная работа деловых ассоциаций объединений двух стран национальных торгово-промышленных палат должна стать ключевым звеном в процессе выстраивания и устойчивых бизнес-связей.

В подтверждении сказанного – урожай заключенных соглашений. Стороны нашли общий язык в самых разных сферах. От геологии до науки. Уже в ближайшем будущем это позволит продвигать продукцию в страны – участницы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и ЕАЭС.