В Киеве разбирают баррикады

Новости Украины. Киев пытается вернуться к обычной жизни. В полном объёме возобновило работу метро. Коммунальные службы наводят порядок. Однако, уборка проходит только на окраине столицы. Центральный массив баррикад, где развернулось основное противостояние, пока не разбирают. Большинство из них госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в Украине стартовала избирательная кампания. 25 мая в стране пройдут досрочные президентские выборы. До избрания нового главы государства исполнять его обязанности будет спикер Верховной Рады Александр Турчинов.

Киев пытается вернуться к нормальной жизни. В городе наводят порядок. На 1 марта намечен генеральный субботник. Однако в ряде других украинских городов продолжаются акции протестов. Эксперты опасаются эскалации напряженности. Так, у здания Верховного совета Крыма собрались как сторонники, так и противники новой власти. Есть сообщения о стычках и пострадавших.

На этом фоне украинский парламент пытается определиться с составом правительства страны и обещает представить кандидатуры министров уже 26 февраля. Тем временем число пострадавших в ходе прошлых беспорядков официально выросло до 780 человек. Из них свыше 500 госпитализировано.