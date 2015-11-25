250 белорусских МАЗов могут отправиться в Туркменистан — туркмено-белорусские переговоры прошли 25 ноября в Ашхабаде

Новости Беларуси. 250 белорусских МАЗов могут отправиться в Туркменистан. Сегодня, 25 ноября, белорусская делегация прибыла в Ашхабад, чтобы обсудить предложения по выходу на рынок центральной Азии. О том, как прошли переговоры, в эту деловую среду расскажет Ольга Коршун, корреспондент СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Ашхабад — визитная карточка Туркменистана. Несмотря на то, что город окружен пустыней, он утопает в зелени. На каждом шагу фонтаны на любой вкус и цвет. И кажется, на первый взгляд, что это не город, а настоящий оазис. Но вот перспективы двустороннего сотрудничества Беларуси и Туркменистана вполне реальны.

Буквально за несколько лет сотрудничества около 5 тысяч тракторов и 10 тысяч грузовых автомобилей. Дорожная, строительная и сельхозтехника, реализация нескольких крупных проектов. Туркменистан для Беларуси — важный партнер в центральной Азии. Причем не только экономический, но и политический.

Акджа Нурбердыева, председатель меджлиса Туркменистана:

Беларусь тоже сегодня активно участвует не только во внутренней своей политике, но и внешнеполитическая деятельность Беларуси сегодня активно проявляется в международном аспекте.

Беларусь и Туркменистан связывают тесные экономические связи. В 2013 году совместный товарооборот составил рекордные 319 миллионов долларов. Сейчас он немного снизился. Виной всему – резкое падение цен на энергоресурсы. А Туркменистан – четвертый в мире по запасам газа. Поэтому платежеспособность страны в последнее время упала. Как возобновить прежний уровень торговли – обсуждали на встрече с президентом Туркменистана. В результате договорились о контракте на поставку в эту центрально-азиатскую страну нового для Беларуси вида техники – хлопкоуборочного трактора.

Освоили его производство белорусы не так давно, а уже вышли на новый рынок, тем более что такая техника в Туркменистане не будет пылиться в гараже уж точно. Страна в десятке мировых производителей хлопка. А машиностроение в стране развито достаточно слабо. Контракт на поставку 500 белорусских тракторов заключат, скорее всего, в начале декабря.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Техника для нас совершенно новая. Наши «Гомсельмаш» сделал три опытных образца, которые успешно себя зарекомендовали на уборке хлопкового урожая 2015 года. Таким образом, мы расширяем линейку техники, которая может быть реализована в странах, производящих эту сельскохозяйственную культуру.

Министерство автомобильного транспорта Туркменистана готово подписать контракт на покупку 250 белорусских МАЗов. Пока этот проект в стадии согласования, но Беларусь готова выйти на крупный азиатский рынок не только с техникой. К примеру, в Ашхабаде вскоре появится совместное предприятие по производству дверей, а в будущем и мебели. Такая продукция пользуется спросом у местных жителей уже сейчас.

Олег Табанюхов, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Туркменистане:

Мы планируем кроме техники завести сюда нашу белорусскую мебель, которая здесь востребована, потому как она качественна, она с массива, с дерева. Наша мебель конкурентоспособна и по цене, и по качеству.

Показать свой экспортный потенциал белорусские производители смогут на ближайшей ярмарке-выставке, которая пройдет в Ашхабаде уже в самом начале декабря. В это же время в столице Туркменистана на крупную международную конференцию соберутся главы около 4 десятков государств. А потому шансы найти новых партнеров у белорусов возрастают в разы.

Ольга Коршун, СТВ:

Уже завтра, 26 ноября, белорусская делегация посетит стройплощадку Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Это один из самых масштабных зарубежных проектов в истории суверенной Беларуси. Его стоимость оценивается примерно в $1 млрд. Планируется, что комбинат заработает в полную силу уже в 2017 году.