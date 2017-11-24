24 ноября в Минске утвердили состав городской избирательной комиссии по выборам депутатов местных советов

Новости Беларуси. Образование городской избирательной комиссии проошло на совместном заседании Мингорсовета и Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В комиссию вошли 13 человек – представители политических партий, общественных объединений, профсоюзов и обычные граждане. Людмила Барановская в состав комиссии была включена потому, что предварительно подала соответствующее заявление.

Ирина Янушкевич, начальник управления организационно-кадровой работы Мингорисполкома:

На территории города Минска будет образовано 57 избирательных округов и около 700 избирательных участков.

Комиссия начнет работу 27 ноября, в этот же день выберут и председателя. А с 10 декабря потенциальные депутаты смогут выдвигать свои кандидатуры.