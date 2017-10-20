20 октября Александр Лукашенко примет участие в большом разговоре о развитии ЖКХ Беларуси

Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Самая основная, конечно, тема, я не устою про нее говорить, это снижение затрат. Резервы здесь есть. Результаты, конечно, очень серьезные. И мы понимаем, что можно добиться еще больших результатов. Но для этого нужны инвестиции. Для этого необходимо планово подходить к модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Можно снижать расходы электрической энергии. Мы понимаем, что сегодня это высокое энергоемкое производство – оказание услуг. Можно значительно снизить стоимость тепловой энергии, себестоимость тепловой энергии. Но для этого, конечно, нужны инвестиции. Нужно поймать самые лучшие технологии, которые сегодня дадут этот эффект.