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20 октября Александр Лукашенко примет участие в большом разговоре о развитии ЖКХ Беларуси

20 октября 2017 07:03
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Новости Беларуси. Снижение затрат и повышение качества обслуживания населения. Сегодня Президент Беларуси примет участие в большом разговоре о развитии жилищно-коммунального хозяйства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 октября Александр Лукашенко примет участие в большом разговоре о развитии ЖКХ Беларуси-1

В Минске в эти дни проходит семинар по совершенствованию работы ЖКХ. Он собрал все структуры, отвечающие за эту сферу. Ведущие специалисты отрасли ищут новые подходы, обсуждают мировой опыт.

20 октября Александр Лукашенко примет участие в большом разговоре о развитии ЖКХ Беларуси-3

Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
Самая основная, конечно, тема, я не устою про нее говорить, это снижение затрат. Резервы здесь есть. Результаты, конечно, очень серьезные. И мы понимаем, что можно добиться еще больших результатов. Но для этого нужны инвестиции. Для этого необходимо планово подходить к модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Можно снижать расходы электрической энергии. Мы понимаем, что сегодня это высокое энергоемкое производство – оказание услуг. Можно значительно снизить стоимость тепловой энергии, себестоимость тепловой энергии. Но для этого, конечно, нужны инвестиции. Нужно поймать самые лучшие технологии, которые сегодня дадут этот эффект.   

20 октября Александр Лукашенко примет участие в большом разговоре о развитии ЖКХ Беларуси-5

Тем временем в Беларуси подготовлен проект концепции совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года. С учетом обсуждений на семинаре некоторые документы могут быть доработаны и внесены на рассмотрение главе государства.  

20 октября Александр Лукашенко примет участие в большом разговоре о развитии ЖКХ Беларуси-7

# Фотофакт # Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # Александр Терехов

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