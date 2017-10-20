20 октября Александр Лукашенко примет участие в большом разговоре о развитии ЖКХ Беларуси

Новости Беларуси. Снижение затрат и повышение качества обслуживания населения. Сегодня Президент Беларуси примет участие в большом разговоре о развитии жилищно-коммунального хозяйства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Снижение затрат и повышение качества обслуживания населения. Сегодня Президент Беларуси примет участие в большом разговоре о развитии жилищно-коммунального хозяйства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске в эти дни проходит семинар по совершенствованию работы ЖКХ. Он собрал все структуры, отвечающие за эту сферу. Ведущие специалисты отрасли ищут новые подходы, обсуждают мировой опыт.
Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
Самая основная, конечно, тема, я не устою про нее говорить, это снижение затрат. Резервы здесь есть. Результаты, конечно, очень серьезные. И мы понимаем, что можно добиться еще больших результатов. Но для этого нужны инвестиции. Для этого необходимо планово подходить к модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Можно снижать расходы электрической энергии. Мы понимаем, что сегодня это высокое энергоемкое производство – оказание услуг. Можно значительно снизить стоимость тепловой энергии, себестоимость тепловой энергии. Но для этого, конечно, нужны инвестиции. Нужно поймать самые лучшие технологии, которые сегодня дадут этот эффект.
Тем временем в Беларуси подготовлен проект концепции совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года. С учетом обсуждений на семинаре некоторые документы могут быть доработаны и внесены на рассмотрение главе государства.