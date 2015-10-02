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2 октября начался законотворческий сезон у белорусских парламентариев

02 октября 2015 07:48
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Новости Беларуси. С исполнения государственного гимна 2 октября начался законотворческий сезон у белорусских парламентариев. Члены Палаты представителей и Совета Республики собрались на осеннюю сессию. Депутатам нижней палаты предстоит рассмотреть более десятка вопросов. Главной темой обсуждений станет важнейший финансовый документ — бюджет Беларуси на 2016 год. Стоит задача сохранить его социальную направленность. Также одним из наиболее важных станет рассмотрение проекта закона о государственно-частном партнерстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Валюшицкий, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по экономической политике:
Мы планируем один из пилотных проектов, это строительство автодороги Гомель-Кобрин, 84 километра. Мы постараемся привлечь деньги бизнеса. Это будет платная дорога. Бизнес будет, эксплуатируя платную дорогу, иметь какой-то доход. Вместе с тем для государства, для людей это будет уже современная, удобная магистраль.

# Парламент Беларуси # Виктор Валюшицкий

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