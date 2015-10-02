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Александр Лукашенко примет участие в торжественной церемонии «Молитва за Беларусь» 2 октября

02 октября 2015 07:32
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в торжественной церемонии «Молитва за Беларусь». Она состоится сегодня, 2 октября, в Минске. В крипте Храма-памятника в честь Всех Святых проведут церемонию закладки капсул с землей с мест погребения белорусских воинов, погибших вдали от Родины.

Глава государства также встретится с представителями религиозных конфессий, национально-культурных общественных объединений и дипломатического корпуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Православные в Беларуси

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