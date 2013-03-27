2 апреля откроется новый законотворческий сезон, в котором депутаты рассмотрят 39 законопроектов

Новости Беларуси. Инвестиции, приватизация и модернизация предприятий. Целый блок экономических вопросов рассмотрят белорусские депутаты на второй сессии Палаты представителей пятого созыва.

Новый законотворческий сезон откроется 2 апреля. Он обещает быть насыщенным. Сейчас на рассмотрении депутатов уже находится несколько десятков вопросов. Среди них - законопроекты об инвестициях, концессиях, о свободных экономических зонах и приватизации госимущества. Будут также обсуждаться вопросы оборота аналогов наркотических средств, воинской обязанности и электронных документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Зозуля, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Предположительно, сегодня в проекте у нас в разработке 39 законопроектов. Скажу так, что очень разной направленности законопроекты. Основные законопроекты – это законопроекты все-таки связанные сегодня с экономическими нашими позициями. Мы должны сработать быстро, оперативно, потому что они связаны с реалиями и требованиями сегодняшнего времени.