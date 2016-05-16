16 мая в Минске пройдут переговоры Владимира Макея и Сергея Лаврова

Новости Беларуси. Стратегия совместных действий на международной арене. 16 мая в Минске пройдут переговоры глав внешнеполитических ведомств Беларуси и России. Владимир Макей и Сергей Лавров на анонсируемой встрече планируют обсудить широкий спектр вопросов двустороннего белорусско-российского сотрудничества в различных интеграционных форматах.

Министры также обсудят тему взаимной поддержки и согласования подходов к деятельности на площадках международных организаций. Прозвучит и мнение по наиболее актуальным проблемам региональной и глобальной безопасности и стабильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.