Прямой эфир

16 мая в Минске пройдут переговоры Владимира Макея и Сергея Лаврова

16 мая 2016 06:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Стратегия совместных действий на международной арене. 16 мая в Минске пройдут переговоры глав внешнеполитических ведомств Беларуси и России. Владимир Макей и Сергей Лавров на анонсируемой встрече планируют обсудить широкий спектр  вопросов двустороннего белорусско-российского сотрудничества  в различных интеграционных форматах.

Министры также обсудят тему взаимной поддержки и согласования подходов к деятельности на площадках  международных организаций. Прозвучит и мнение по наиболее актуальным проблемам региональной и глобальной безопасности и стабильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Россия # Владимир Макей # Сергей Лавров

Другие новости рубрики

Все новости
Подписи под документами и открытие посольства: итоги встречи президентов Беларуси и Туркменистана в Минске
15 мая 2016 17:31

Подписи под документами и открытие посольства: итоги встречи президентов Беларуси и Туркменистана в Минске

Отношения Беларуси и Индии как традиционный чай: яркий вкус при добавлении нескольких ингредиентов
15 мая 2016 17:29

Отношения Беларуси и Индии как традиционный чай: яркий вкус при добавлении нескольких ингредиентов

Союзный Совмин в Могилеве: почему был выбран этот город и о чем договорились Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев
15 мая 2016 17:29

Союзный Совмин в Могилеве: почему был выбран этот город и о чем договорились Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев