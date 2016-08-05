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Парламентские выборы в Беларуси: кандидатами в депутаты Палаты представителей от Минска выдвинулся 131 человек

05 августа 2016 17:32
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Новости Беларуси. Предвыборная гонка в самом разгаре. Кандидатами в депутаты Палаты представителей от Минска выдвинулся 131 человек. 5 августа в столице обсудили нарушения избирательного законодательства Беларуси. Зафиксированы случаи проведения предвыборных агитаций во время сбора подписей.

Активная битва за голоса может начинаться лишь с момента регистрации кандидатов. Тогда выдвиженцы имеют право раздавать листовки, встречаться с избирателями, проводить пикеты, концерты, эфиры на радио и телевидении, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Хильман, председатель Минской городской избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Сегодня мы рассмотрели жалобу выдвигаемого кандидата в депутаты на действия его инициативной группы. К сожалению, это второй факт, когда проявляется это нарушение. Члены инициативной группы не в праве раздавать на пикетах по сбору подписей печатные материалы.

# Выборы-2019 # Сергей Хильман

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