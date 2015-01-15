15 января принят декрет №6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков» и одобрены антинаркотические поправки в Уголовный Кодекс

Новости Беларуси. На внеочередную сессию собралась 15 января и верхняя палаты Парламента. Сенаторы приняли декрет №6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков» и одобрили антинаркотические поправки в Уголовный Кодекс. Законопроект ужесточает ответственность за совершение тяжких преступлений в этой сфере. Существенно увеличены сроки наказания. За некоторые из них — до 25 лет лишения свободы. Документ позволит привлекать к ответственности, в том числе должностных лиц, СМИ, владельцев интернет-ресурсов, на которых, например, будет появляться информация о распространении наркотиков.

Игорь Шуневич, Министр внутренних дел Республики Беларусь:

Часть норм этого Декрета направлена на то, чтобы наиболее быстро реагировать на изменения наркоситуации. В частности, появления новых психоактивных веществ на рынке сбыта. Нам предоставлено право в очень короткий срок принимать решения о запрещении того или иного психоактивного вещества, который появляется на наркорынке, срок сокращен до минимума. Это позволит более эффективно и быстро решать вопросы о включении такого вещества в список запрещенных.

Кроме того, на первом заседании седьмой внеочередной сессии Совета Республики рассмотрены были и некоторые другие вопросы. Так, Александр Косинец досрочно прекратил полномочия члена Совета Республики в связи с его переходом на должность главы Администрации Президента Беларуси, а Наталья Кочанова — в связи с назначением на должность заместителя премьер-министра Беларуси. Также председатель Мингорисполкома Андрей Шорец включен в состав постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.