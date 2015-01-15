Президент назвал самую большую угрозу для Беларуси: не пятая колонна, не оппозиция, не война со стороны Востока-Запада

Новости Беларуси. Президент Беларуси ожидает от обновленного состава правительства свежих идей для сбалансированного развития экономики и повышения благосостояния народа. На заседании шестой внеочередной сессии Палаты представителей Национального собрания 15 января Президент, согласно Конституции, представил на должность премьер-министра Андрея Кобякова. Депутаты нижней Палаты Парламента сегодня дали согласие о назначении Главы Правительства.

Александр Лукашенко:

Назначая и представляя вам нового премьер-министра, уважаемые друзья, я исходил не из того, что это мой или чужой человек. Я не исходил из того, это националист или интернационалист. Я вообще из этих позиций не исхожу! У нас нет ни в элите, ни в парламенте, ни в обществе глубоких расколов между слоями, частями общества. У нас общество более-менее монолитное. Но как в любой семье - разные люди, но они никак не влияют на ситуацию в нашем обществе.

Поэтому, назначая новых министров, вице-премьеров и определяя премьер-министра, я исходил исключительно из профессиональных качеств. И думаю, что назначение для Андрея Владимировича, почти для вас всех не явилось какой-то находкой президента. Вы прекрасно видели - они все на виду, люди, которые сегодня могут руководить правительством. Меня подкупало, что он - от земли, наш человек, нормальный человек. У него семья здесь, дети. Он болеет за этот клочок земли. Он пришел от земли, прошел все ступени, понимает все, что сегодня нужно делать. Он воспринимается в международных кругах и сообществе. Там, где он работал, о нем всегда хорошо отзывались. Ему и карты в руки.

Двое других - очень важных в экономическом отношении - Матюшевский и Каллаур - тоже наши люди. Я их помню с того времени, когда сидел вон в том кресле, будучи депутатом. Наши люди, выросшие на белорусской земле, радеющие за белорусов.

Я им благодарен, что они без всякого давления согласились пойти работать в правительстве.

Еще раз подчеркиваю, я, естественно, исходил из тех задач, возможных угроз, которые могут быть для нас в этом мире. Самая большая угроза - не пятая колонна, не оппозиция, не война со стороны Востока-Запада, как некоторые пугают. Самая большая опасность для нас, и она кроется в нас самих, - в экономике! Чтобы избежать всяких неожиданностей, я формирую прежде всего крепкое ядро экономическое. Думаю, экономистов, людей от жизни, в парламенте почти 100%. И общими усилиями мы сможем преодолеть любые преграды, какие бы ни существовали перед нами. Надо приспособиться к новым условиям. Приспособить экономику, финансы и нашу социально-экономическую жизнь в государстве.