Пакет законопроектов об альтернативной службе приняли депутаты во втором чтении

Новости Беларуси. 13 мая депутаты приняли во втором чтении пакет законопроектов об альтернативной службе. Накануне в них были внесены некоторые корректировки. Например, по аналогии со срочниками для «альтернативщиков» сделали возможность в случае необходимости бесплатно получать лекарства. А также право оставаться на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий в течение всей службы и еще один год после нее.

Напомним, альтернативную службу в Беларуси планируется ввести для тех, кто не может проходить срочную в армии по религиозным убеждениям. В каждом конкретном случае этот вопрос будут решать призывные комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Василенко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по труду и социальным вопросам:

Наверное, говорить о количестве еще рановато, но, я думаю, что это не будет более 100 человек в год. А если говорит о работоспособности данного закона, я скажу только одно: в Германии данный закон был принят в 60-х годах, и он постоянно совершенствуется. Мы должны понимать, что данный законопроект новый для нашей республики и, конечно, по истечении определенного времени мы будем мониторить, рассматривать. И если будет необходимость, мы будем вносить изменения и дополнения в данный закон.