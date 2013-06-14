14 июня Иран выбирает президента. Проголосовать можно и в Минске

Новости Ирана. Иран выбирает президента. На этот пост в стране претендуют шесть кандидатов. Как считают эксперты, в том числе в самой республике, основная борьба развернется между умеренным реформатором Хассаном Роухани и одним из политиков-консерваторов, опирающихся на поддержку духовного лидера. При этом в пользу Роухани говорит его опыт успешного участия в международных переговорах по вопросам мирной ядерной программы.

Впрочем, многие предполагают, что для определения победителя, вероятно, все же понадобится второй тур.

В выборах Президента Ирана принимают участие и граждане исламской республики, живущие в Беларуси. Отдать свой голос они приходят 14 июня с самого утра. Участок для голосования в здании посольства Ирана в Минске открыт будет работать до 6 вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мохаммад Реза Сабури, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Республике Беларусь:

Мы наблюдаем активную явку. Почти 70% иранцев, живущих в Беларуси, пришли проголосовать. У них всех разные политические взгляды и свои суждения по поводу будущего страны. И это очень хорошо.

Махмуд Аскери, гражданин Исламской Республики Иран:

Я пришел сегодня сюда со своей семьей выполнить гражданский долг. Потому что для меня важно судьба Ирана. Я знаю, что и у вас очень много людей голосует, когда проходят выборы. Беларусь в этом плане для нас пример.