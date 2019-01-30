На заседании контактной группы по Украине Мартин Сайдик заявил о безальтернативности минских соглашений

Новости Беларуси. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил о безальтернативности минских соглашений в решении конфликта в Украине. В Минске завершилась очередная встреча трехсторонней контактной группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в материале корреспондента Ольги Коршун.

Ольга Коршун, СТВ:

Это уже вторая встреча контактной группы в январе. Если на предыдущей в основном решали, как продлить режим рождественского перемирия, то сегодня в центре внимания участников социальные и гуманитарные вопросы. По некоторым аспектам удалось договориться, но, судя по всему, это далеко не последнее заседание контактной группы в Минске.

Вопросы гуманитарного и социального характера в первую очередь затрагивают интересы мирных жителей, которые не могут покинуть прифронтовую территорию. На данный момент зона боевых действий растянулась на 426 километров, где живут около 240 тысяч человек. Среди них много детей. За время боевых действий инфраструктура многих населенных пунктов практически полностью разрушена: зачастую нет света, перебои с водоснабжением, повреждены мосты и дороги. В такой ситуации не исключены вспышки эпидемий. 30 января контактная группа обсуждала, как решить эти вопросы.

Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях:

Хочу еще раз подчеркнуть мою полную приверженность минским соглашениям и личную убежденность в их необходимости и безальтернативности для мирного решения конфликта на востоке Украины. Это наша общая задача – моя, координаторов рабочих групп и всех, повторяю, всех участников минского процесса – сделать все необходимое для их полной имплементации. В конце прошлой недели, 25 января, состоялась телеконференция дипломатических советников «Нормандской четверки». Было решено уделить первоочередное внимание гуманитарным вопросам.

Кстати, 29 января Евгений Марчук – представитель Киева в трехсторонней контактной группе – встречался с нашим Президентом. Во Дворце Независимости обсуждали в том числе ситуацию в Украине. По итогам встречи Евгений Марчук более подробно рассказал журналистам, как проходят переговоры контактной группы. Их участникам удается буквально по миллиметру продвигаться к основной цели – завершению конфликта и установлению мира на Донбассе.

Евгений Марчук, представитель Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях:

Даже маленькие договоренности, которые произошли, по миллиметру разрушают огромнейший вал недоверия сторон. Ну, допустим, речка проходит через линию фронта. Договорились разминировать брега, чтобы детвора могла купаться. Разминировали. Это не остановило войну, но между теми, кто принимал в этом участие, осталось, что можно договариваться. Или, допустим, договорились убрать с передовой линии самое страшное – реактивную артиллерию. Договорились, развели. Действительно, их нет на передовой. Минский процесс – единственная такая площадка, где можно договариваться.

Сейчас на юго-востоке Украины действует режим перемирия. В результате удалось снизить снайперские обстрелы с обеих сторон. Это хороший знак. Но стороны намерены двигаться дальше и добиться выполнения основных пунктов Минских соглашений. Это установление зоны безопасности, обмен пленными и прекращение огня по всей линии фронта.