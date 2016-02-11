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В немецком Мюнхене попробуют договориться по Сирии: переговоры между мировыми державами возобновятся 11 февраля

11 февраля 2016 10:58
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В столице Баварии собираются главы МИД стран-участниц антиисламистской коалиции. В неё входят, в частности, США, Австралия, Великобритания, Канада, Нидерланды, Франция.

Тем временем, в самой Сирии правительственная армия восстановила контроль над большей частью границы с Турцией в провинции Латакия. Чтобы взять под контроль всю границу, армии предстоит отбить у террористов ещё несколько населённых пунктов.

А между тем курды при поддержке арабских повстанческих групп отбили у боевиков стратегическую авиабазу Манаг в провинции Алеппо рядом с турецкой границей.

 

# Война в Сирии

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