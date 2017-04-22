«Самые непредсказуемые выборы за последние лет 30». Франция готовится избрать нового президента

Далеко не все европейцы разделяют мечту беженца поскорее стать жителем ЕС и ничего не делать. И европейский либерализм, которым возмущается сербский крестьянин, дает трещину. Поэтому стремительно растет популярность националистических партий в разных странах Евросоюза. Это показали недавние выборы в Австрии, Голландии. И во Франции наводят шорох ультраправые. Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен в числе фаворитов гонки за президентское кресло.

Президентская кампания во Франции – это важнейший индикатор для Старого света. Евро может рухнуть по отношению к доллару и замаячит «Frexit» вслед за британским «Brexit», что означает полный распад ЕС. Это, конечно, худшие прогнозы. Их упоминание лишь для того, чтобы подчеркнуть значимость президентских выборов во Франции. Первый тур состоится 23 апреля. Алексей Волков рассказывает.

Юг Франции. Небольшая деревушка Авен – население 150 человек. От большой политики Парижа ее отделяет целых 700 километров. Но в этот раз все иначе. В центре – плакаты каждого из кандидатов, а самый популярный вопрос на улицах – «за кого пойдешь голосовать?» И пока край виноделов сошелся лишь в одном: с благородным напитком французскую политику не сравнить – годы ее заметно подпортили.

Местные жители:

О выборах говорят все. Но определились лишь единицы. Я знаю, куда поставлю галочку, но вам не скажу. Наша деревня до сих пор спорит, кто лучше для Франции.

Левые, правые. Лишь бы человек хороший был. А так у каждого личный интерес. Сомневаюсь, что до Франции им есть дело.

И такое мнение звучит из уст каждого третьего француза. Политическая система последний раз переживала такой кризис доверия в 1958 году, когда Франция и стала «Пятой республикой». Но опросы, да и сами кандидаты показывают: модель «выборной монархии» Шарля де Голля больше не работает. И вчерашние маргиналы, и ультрарадикальные политики сегодня создают тот самый ветер перемен для Франции.

Марин Ле Пен, кандидат на пост президента Французской республики:

В их мире все продается, все покупается, и даже люди. Они считают, что можно взять и вышвырнуть работников на улицу. Вы видите большую глобальную монополию, которая работает на элиты. Но Францию и французов не купить. Я положу конец такому отношению.

Неприязнь Ле Пен ко всему с приставкой «евро-» ей передалась от отца-политика, который свои выборы проиграл еще 15 лет назад. Но миграционный кризис женщине-кандидату позволил закрепиться в мейнстриме. И опросы отдают предпочтение ей и экс-министру экономики Эманнуэлю Макрону. Они главные фавориты на выход во второй тур из 11 кандидатов. Причем Макрон – единственный еврооптимист из четверки лидеров.

Эммануэль Макрон, кандидат на пост президента Французской республики:

Терроризм нужно уничтожить, и задача нашей кампании состоит в том, чтобы удержать демократию в стране. Главное – не поддаваться страху.

Еще один фаворит – евроскептик Франсуа Фийон. Опытный политик, который из-за коррупционного скандала вокруг жены растерял все козыри, но на плаву остался. И получается, что задачка у французского электората со звездочкой.

Жером Сэнт-Маре, политолог:

Франция на распутье, это самые непредсказуемые выборы за последние лет 30. Мы понятии не имеем, кто пройдет во второй тур. А имя нового президента тем более предугадать невозможно.

Буквально за пару дней до выборов о себе дала знать главная проблема Франции эпохи Олланда – террористы снова атаковали Париж – погибли два полицейских и надежда, что само голосование пройдет спокойно. Из-за теракта даже сократили последние теледебаты – два часа вместо четырех. А вот количество военных и полиции наоборот увеличили – на 60000 человек. Выбирать президента «Пятая республика» будет в прямом смысле под дулом автомата.

Франсуа Фийон, кандидат на пост президента Французской республики:

Я думаю, неуместно продолжать избирательную кампанию после атаки террористов в Париже. В этот день необходимо отложить все споры и проявить солидарность с семьями погибших.

А ведь именно благодаря предыдущим теледебатам о себе заявил и Жан-Люк Меланшон. «Сбитый летчик» включился в президентскую гонку в самый последний момент, а его голограмма выступает одновременно в нескольких городах и обещает: разведемся с Брюсселем и поменяем Конституцию. Политтехнологии XXI века в действии.

Политологи как один отмечают, что в Елисейский дворец после первого тура точно никто не въедет. Набрать кандидату 51% – миссия из невыполнимых. Тем более, что многие определятся с выбором уже в кабинках для голосования. Кстати, в стране даже запретили экзит-полы и обсуждение выборов в интернете. Ни сегодня, в «день тишины», ни завтра. Такая вот свобода, ведущая народ.