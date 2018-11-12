Звездопад Северные Тауриды можно увидеть в Беларуси в ночь на 13 ноября

Новости Беларуси. Небо над Беларусью в ночь на 13 ноября покажет настоящее метеорное шоу – произойдет пик звездопада Северные Тауриды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Искать их на ночном небе нужно на Юго-Востоке рядом с созвездием Тельца: радиант метеорного потока, то есть точка, откуда, как кажется земному наблюдателю, вылетают «падающие звезды», находится в этом созвездии.

Отметим, метеоры представляют собой следы сгорающих в атмосфере Земли частичек пыли кометы Энке.