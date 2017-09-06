Зубной кабинет на колесах: необычный эксперимент проводят пограничники Беларуси

Оборудование (кстати, почти все – белорусского производства) позволяет оказывать весь комплекс стоматологических услуг. Выездной кабинет рассчитан на прием 18 пациентов за смену.

Новости Беларуси. По погранзаставам курсирует стоматологический центр, который оказывает медпомощь военнослужащим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Пивень, начальник ГУ «1 военный госпиталь органов пограничной службы Республики Беларусь»: Состав кабинета – три человека: врач-стоматолог, медицинская сестра и водитель. Здесь же они проживают и питаются. В основном на заставу или пост отводится одни сутки на работу. Если есть необходимость, командировка продлевается.

Павел Смоляк, сотрудник пограничной заставы «Молодечненская»:

Мы находимся в отрыве от городов здесь. Ближайший город у нас Островец, туда выехать иногда проблематично. Это позволяет нам не отрывать личный состав от охраны госграницы.

Эксперимент с передвижным зубным кабинетом длится уже не один год.

За это время его пациентами стали более 2000 военных.