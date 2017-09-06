Прямой эфир

Зубной кабинет на колесах: необычный эксперимент проводят пограничники Беларуси

06 сентября 2017 11:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. По погранзаставам курсирует стоматологический центр, который оказывает медпомощь военнослужащим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обычная снаружи машина изнутри имеет современную начинку.

Оборудование (кстати, почти все – белорусского производства) позволяет оказывать весь комплекс стоматологических услуг. Выездной кабинет рассчитан на прием 18 пациентов за смену.

Зубной кабинет на колесах: необычный эксперимент проводят пограничники Беларуси-1

Сергей Пивень, начальник ГУ «1 военный госпиталь органов пограничной службы Республики Беларусь»:
Состав кабинета – три человека: врач-стоматолог, медицинская сестра и водитель. Здесь же они проживают и питаются. В основном на заставу или пост отводится одни сутки на работу. Если есть необходимость, командировка продлевается.

Зубной кабинет на колесах: необычный эксперимент проводят пограничники Беларуси-4

Павел Смоляк, сотрудник пограничной заставы «Молодечненская»:
Мы находимся в отрыве от городов здесь. Ближайший город у нас Островец, туда выехать иногда проблематично. Это позволяет нам не отрывать личный состав от охраны госграницы.

Эксперимент с передвижным зубным кабинетом длится уже не один год.

За это время его пациентами стали более 2000 военных.

# общество # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь # Сергей Пивень # Павел Смоляк

Другие новости рубрики

Все новости
Вознаграждение за терпение: как сильный характер поборол все препятствия и привёл гимнастку Екатерину Галкину на Олимпийские игры?
06 сентября 2017 09:32

Вознаграждение за терпение: как сильный характер поборол все препятствия и привёл гимнастку Екатерину Галкину на Олимпийские игры?

Обзор прессы за 6 сентября: самые актуальные темы телегида «Антенна» и газеты «СБ. Беларусь сегодня»
06 сентября 2017 08:43

Обзор прессы за 6 сентября: самые актуальные темы телегида «Антенна» и газеты «СБ. Беларусь сегодня»

«Только вместе и только вперед»: БРСМ отметит день рождения 15 трудовыми акциями
06 сентября 2017 08:18

«Только вместе и только вперед»: БРСМ отметит день рождения 15 трудовыми акциями