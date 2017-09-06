Вознаграждение за терпение: как сильный характер поборол все препятствия и привёл гимнастку Екатерину Галкину на Олимпийские игры?

Художественная гимнастика – ее стихия! И хоть выступать на взрослом помосте Екатерина Галкина начала всего 4 года назад – сегодня она в лидерах национальной сборной, призер чемпионатов мира и Европы! Так, на днях Белорусская грация завоевала «серебро» на Чемпионате мира в итальянском Пезаро! А путь в Большой спорт начался совершенно случайно. Маленькая Катя любила смотреть и копировать выступления гимнасток и фигуристок по телевизору, и родители решили направить энергию ребенка в нужное русло…

Екатерина Галкина, мастер спорта международного класса, призёр чемпионатов мира и Европы:

Мы приехали в Центр Олимпийской подготовки. Перепутали двери. Потому что первый зал, который я видела при входе, – зал спортивной гимнастики. Сначала нужно было повернуть направо, затем был длинный, длинный коридор. И пошли прямо по этому коридору. Так пришли в зал по художественной гимнастике. Меня спросили: «Нравится?» «Да, мне нравится!», ну и всё, решила остаться там.

8-часовые тренировки по будням и строгие диеты… Спорт – это самодисциплина и борьба с самим собой. Но сильный характер и огромное желание девочки побороли все «но» и «зачем» и привели на Олимпийские игры!

Екатерина Галкина, мастер спорта международного класса, призёр чемпионатов мира и Европы:

Перед самой собой как-то неудобно. Чем-то заниматься долго-долго, а потом сказать: "Ай, да ну его!".

Спорт учит взрослеть раньше времени...

Екатерина Галкина, мастер спорта международного класса, призёр чемпионатов мира и Европы:

Да, на 100%. Это очень большая ответственность в 15 лет на Чемпионат Европы выходить. 5 тыс. зрителей на тебя смотрят. Всё равно это - работать над собой. Психология... Тоже непросто.

Все испытания в жизни нам даются во имя развития и новых высот Терпение всегда получает вознаграждение. Случилось так, что в 2011-ом спортсменка перенесла операцию на сердце, тогда пришлось все начинать заново…

Екатерина Галкина, мастер спорта международного класса, призёр чемпионатов мира и Европы:

Мне нельзя было банально волноваться. Нельзя было наклоняться вниз. Мне нельзя было ни в коем случае быстрым шагом ходить. А самое главное - мне нельзя было болеть. Это был январь. Зима. И я месяц практически вообще из дома не выходила. Спустя три месяца я просто пришла в зал. И настолько всё показалось чужим... Хотя прошло не сильно много времени. И всё действительно пришлось пройти сначала.

Для Екатерины Галкиной художественная гимнастика – это, прежде всего, искусство, а потом спорт! Безупречная техника скучна без эмоций, а рассказывать на языке пластики свою историю зрителям и придумывать новое – вот, что захватывает гимнастку. И поклонники и судьи ей отвечают взаимностью!

Екатерина Галкина, мастер спорта международного класса, призёр чемпионатов мира и Европы:

Не так давно во Вроцлове после соревнований я почему-то решила помыть голову в раковине. И тут зазвонил телефон. Неизвестный номер. Это была судья. Позвонила просто сказать "спасибо" за эмоции. Не очень часто услышишь такие вещи. В Испании вообще фанатеют от нашего вида спорта. На гала-шоу собирается невероятное количество людей. Все фанаты они пытаются хоть как-то спуститься к нам вниз. Нас всегда ограждают. Нас всегда выводят с полицией, потому что просто могут "затоптать". Но всё равно это как-то приятно.

Девочка как-то прислала письмо с просьбой отослать ей обратно афтограф. И вместе с этим прислала мне пакетик чая, календарик и, по-моему, ручку, чтоб так не соврать. это тоже так интересно! Детки стараются, пишут.

Чтобы день прошел на Высокой ноте, мы решили взять у Екатерины Галкиной мастер-класс по зарядке! Ноги на ширине плеч – начинаем!

Какие у вас есть хобби интересные, помимо спорта?

Екатерина Галкина, мастер спорта международного класса, призёр чемпионатов мира и Европы:

Очень люблю фотографироваться , притом я люблю сама устраивать съемки.

Задумывались ли о том, что будет, когда закончится спортивная карьера?

Екатерина Галкина, мастер спорта международного класса, призёр чемпионатов мира и Европы:

Интересно такое направление, как имиджмэйкер. Я бы хотела собирать целую картинку. И я бы потом хотела, когда я закончу спорт, поучиться в этой сфере и попробовать двигаться дальше.