«Только вместе и только вперед»: БРСМ отметит день рождения 15 трудовыми акциями

Новости Беларуси. 15 добрых дел к 15-летию БРСМ. В день рождения организации активисты Белорусского республиканского союза молодежи отмечают трудовыми акциями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 6 сентября они будут работать в строящемся молодежном патриотическом центре в Брестской крепости.

В Минске волонтеры устроят праздник для воспитанников одного из детских домов. Не менее насыщенный добрыми делами день будет и в Витебске. Впрочем, праздничные проекты под девизом «Только вместе и только вперед» проходят по всей стране.