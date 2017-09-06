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«Только вместе и только вперед»: БРСМ отметит день рождения 15 трудовыми акциями

06 сентября 2017 08:18
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Новости Беларуси. 15 добрых дел к 15-летию БРСМ. В день рождения организации активисты Белорусского республиканского союза молодежи отмечают трудовыми акциями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 6 сентября они будут работать в строящемся молодежном патриотическом центре в Брестской крепости.

В Минске волонтеры устроят праздник для воспитанников одного из детских домов. Не менее насыщенный добрыми делами день будет и в Витебске. Впрочем, праздничные проекты под девизом «Только вместе и только вперед» проходят по всей стране.

«Только вместе и только вперед»: БРСМ отметит день рождения 15 трудовыми акциями-1

# общество # Фотофакт # БРСМ

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