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Вакцины и не только. О чём Александр Лукашенко говорил с Дмитрием Мезенцевым?

26 марта 2021 11:03
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Новости Беларуси. Разговор о вакцинах и не только Президент провел с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. 25 марта он был во Дворце Независимости во время переговоров губернатора Приморского края с Александром Лукашенко. Встреча 26 марта стала логичным продолжением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Вакцины и не только. О чём Александр Лукашенко говорил с Дмитрием Мезенцевым?-1

Так, затронули вопрос взаимодействия регионов в рамках Союзного государства. Александр Лукашенко в том числе видит потенциал для развития сотрудничества с Китаем в трехстороннем формате – через Приморье и не только. Кроме того, Дмитрий Мезенцев рассказал, что на встрече шла речь и о глобальных проектах в рамках объединения. Например, о белорусско-российских планах по совместному созданию и запуску спутника дистанционного зондирования земли.  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Мезенцев # Олег Кожемяко # Фотофакт

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