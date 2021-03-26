Вакцины и не только. О чём Александр Лукашенко говорил с Дмитрием Мезенцевым?

Новости Беларуси. Разговор о вакцинах и не только Президент провел с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. 25 марта он был во Дворце Независимости во время переговоров губернатора Приморского края с Александром Лукашенко. Встреча 26 марта стала логичным продолжением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, затронули вопрос взаимодействия регионов в рамках Союзного государства. Александр Лукашенко в том числе видит потенциал для развития сотрудничества с Китаем в трехстороннем формате – через Приморье и не только. Кроме того, Дмитрий Мезенцев рассказал, что на встрече шла речь и о глобальных проектах в рамках объединения. Например, о белорусско-российских планах по совместному созданию и запуску спутника дистанционного зондирования земли.