Золотая семечка. Как и для чего в Беларуси выращивают подсолнечник?

Самое необычное и фотогеничное растение во всем мире, подсолнечник, родом из Северной Америки. В Европу причудливый цветок привезли испанцы, а вот наши земли познакомились с диковинкой благодаря Петру I. Яркое украшение садов, новинка в мире флористики, позже стала неотъемлемой частью сельского хозяйства. В 1829 году впервые из семян удалось выжать масло. Сегодня экзотическая культура нашла свое место под солнцем и на белорусских полях.

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Подсолнух – это не совсем традиционная культура для Беларуси, еще в 2018 году посевные площади были менее 1 000 гектаров. Постепенно увеличиваются, и уже к 2022 году в республике площадь под урожай подсолнухов более 6 000 гектаров. Урожайность складывается от 13 центнеров с гектара в более неблагоприятные годы, до 18-18,5 центнеров с гектара. И валовый сбор в стране в предыдущем году уже превысил 6 тысяч тонн.

Убирается подсолнечник в конце августа – первой половине сентября. Полученный урожай используют в создании ценного белками корма для животноводства и, конечно, для производства масла. Минский маргариновый завод яркий тому пример.

Александр Поляков, начальник производства Минского маргаринового завода:

На предприятие масло поступает в нерафинированном, сыром виде. Далее у нас здесь перерабатывается, рафинируется, отбеливается, вымораживается и происходит конечный этап – процесс дезодорации. Масло очищается, становится прозрачным, соломенного цвета и без вкуса и запаха. Масло применяется для производства масло-жировой продукции: маргаринов, майонезов и разливается в бутылки. Производственная мощность предприятия по изготовлению масла подсолнечного составляет 100 тонн в сутки.