Верховная рада провалила «показательное» голосование в поддержку Зеленского

Таким образом украинский парламент наглядно продемонстрировал европейским союзникам, что Зеленский теряет авторитет. Напомним, срок его полномочий истек весной 2024-го. Тогда выборы отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что электоральная кампания несвоевременна. И если раньше Рада поддерживала эту позицию, то сейчас депутаты меняют мнение. Не без причин.

План провалился. В Верховной раде Украины провели голосование в присутствии еврокомиссаров, которое должно было подтвердить, что парламент поддерживает Зеленского. Однако что-то пошло не так. Заявление, в котором говорилось, что нынешний лидер «должен исполнять полномочия до вступления в должность новоизбранного президента», набрало лишь 218 голосов из 226 необходимых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За происходящим наблюдали прибывшие в страну лидеры ЕС. В Киев 24 февраля съехалась внушительная делегация, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Александр Дудчак, член совета движения «Другая Украина»:

Там нет никакой идеологии, это понятно, основная идеология – это личное обогащение любой ценой, пока хозяин доволен. Но вот это голосование показало, что не Зеленский является хозяином, а текущий президент США, неважно, кто в этом кресле, Байден, Трамп, демократы, республиканцы, они понимают, что с этим точно ссориться не надо. Не так давно, в феврале, Трамп сказал, что давно не было выборов в Украине, Зеленский – узурпатор, диктатор. И если Трамп об этом сказал, Верховная рада не могла всем составом поддержать, потому что каждый переживает за свою шкуру.

Похоже, новый глава Белого дома решительно настроен положить конец украинскому конфликту. Что при этом ждет Зеленского – вопрос открытый. Но не всем по душе смена американской риторики. «Верхушка» ЕС прибыла в Киев явно не для обсуждения мирных инициатив. Напротив, их очень беспокоят шаги Дональда Трампа в направлении сближения с Москвой. В ЕС считают, что Россия может представлять для Союза угрозу. Поэтому еврочиновники намерены продолжать финансирование киевского режима. 3,5 миллиарда евро выделят уже в марте. А до 2027-го Украина получит от ЕС 50 миллиардов евро. Более того, Фон дер Ляйен намерена представить «всеобъемлющий план» по наращиванию производства вооружений, чтобы снабжать Украину оружием и боеприпасами.