Знают ли минчане, сколько лет их родному городу и чем примечательна дата 3 марта 1067 года?

Новости Минска. Ранней весной наша столица особенно прекрасна. В каждом дуновении мартовского ветерка – пробуждение и новая жизнь. Весну в столице встречало не одно поколение горожан на протяжении многих десятилетий.

Интересно, знают ли минчане, сколько лет Минску?

Опрос минчан:

Восемьсот... Восемьсот пятьдесят семь, что-то такое...

Тысяча семьдесят?

Тысяча...

Примерно лет триста!

Где-то девятьсот с чем-то.

Может, восемьсот или тысяча. Около того.

Больше 900.

Девятьсот сорок семь!

Действительно, в 2014 году нашей столице исполняется 947 лет! Старый город с его улочками и архитектурой, его первое название – Менск... Загадка местоположения колыбели древнего города до сих пор не дает ученым покоя. Известно, что на правом берегу Свислочи при впадении в Немигу во второй половине 11 века был построен древний детинец. Менск же, по одной из версий, возник в 16 километрах от него, где протекала Менка.

К концу 11 века город перенесли на его современное место. Но дата 3 марта 1067 года навсегда осталась в истории Беларуси. Узнаем, что же она значит?

Опрос минчан:

Наверное, какая-то дата!

Битва была, где, не помню... Битва была!

Я не могу вам ответить, мадам!

3 марта была битва на Немиге.

Битва на Немиге.

Наверное, это, все-таки. День рождения города.

Это день рождения нашего города!

Интересно, почему именно с этого дня город ведет летоисчисление?

Опрос минчан:

Первое упоминание о Минске.

Начало создания нашего города.

Хоть я сама всю жизнь прожила в Минске, но таких ранних дат я не знаю.

Первое упоминание в летописях города Минска.

Наверное, более активно увеличилась численность.

Скорее всего, в летописи где-то упоминается.

Именно в этот день Минск упоминается в «Повести временных лет»: «В год 1067 Изяслав, Святослав, Всеволод, собрав воинов, пошли на Всеслава в сильную стужу. И подошли к Минску, и минчане затворились в городе. Братья же взяли Минск, перебили всех мужчин, а женщин и детей захватили с собой как военную добычу и пошли к Немиге , и Всеслав пошел к ним на встречу. Они встретились на Немиге 3 марта; и был снег великий, и войска пошли друг на друга, и был бой жестокий, и много людей пало».

И хотя точная дата основания столицы неизвестна, раз на город пошли с войной, значит, он уже некоторое время существовал. Поздравить столицу с днем рождения именно 3 марта, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.