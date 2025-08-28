Лукашенко с рабочей поездкой прибыл в Могилёвскую область

Сегодня, 28 августа, Александр Лукашенко – в Могилевской области. В центре внимания – агроромышленный комплекс. Один из пунктов в маршруте Президента – поле сельскохозпредприятия «Рассвет имени Орловского» в Кировском районе, где будут рассматриваться вопросы развития картофелеводства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным подсчетам, в 2025 году в Беларуси планируют собрать порядка 3,4 миллиона тонн картофеля. Это больше, чем в 2024-м. Впрочем, на повестке вопросы разумного экспорта продукции без ущерба для отечественного потребителя, а также выведение сверхстойких сортов.

Президент ознакомится с продукцией, производимой Научно-практическим центром НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству. Главе государства также доложат об организации полевых работ не только в хозяйствах Могилевской области и Кировского района, но и в целом по всей стране. Отметим, сегодня также состоится совещание по вопросам развития картофелеводства.