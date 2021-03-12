Знает историю, поёт и ходит в воскресную школу. Эта девочка в третьем классе создала уникальный экскурсионный маршрут
Новости Беларуси. Екатерина Гончарук из Березино стала одной из лучших по результатам национального конкурса исследований духовных ценностей регионов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ученица третьего класса написала научную работу о святых местах Березинского района, в том числе о необычной часовне с купелью на семи источниках в честь святого Николая Чудотворца.
Юлия Минич, корреспондент:
Звон колоколов и блеск куполов. Экскурсионный маршрут по святым местам проходит по всему Березинскому району. Разработала его Екатерина Гончарук. Девочка активно участвует в школьных мероприятиях и, кстати, учится только в 3-м классе.
Шесть храмов, святой источник. Десятки километров и тома изученных документов. Начало исследовательской работы о святых местах Березинщины у Кати положено. Есть и первый результат от деятельности: диплом 3-й ступени национального конкурса. Девочка интересуется историей малой родины.
Екатерина Гончарук, ученица начальной школы №1:
Часто очень бываю в храме Святого Николая Чудотворца, каждое воскресенье туда хожу – воскресная школа там. Я занимаюсь пением, рисованием, выступаю много. Музыкальную школу буду, наверное, посещать в четвертом классе.
Помогала Кате педагог Татьяна Виноградова. Все начиналось с малого – просто изучения родного края, – а превратилось в настоящий научный проект. Храм Святого Архангела Михаила в Микуличах, храм Святого Великомученика Георгия Победоносца в Селибе, а также часовня с купелью на семи источниках в честь Святого Николая Чудотворца в Крупе. Все места уникальные и со своей историей.
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