Знает историю, поёт и ходит в воскресную школу. Эта девочка в третьем классе создала уникальный экскурсионный маршрут

Новости Беларуси. Екатерина Гончарук из Березино стала одной из лучших по результатам национального конкурса исследований духовных ценностей регионов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ученица третьего класса написала научную работу о святых местах Березинского района, в том числе о необычной часовне с купелью на семи источниках в честь святого Николая Чудотворца.