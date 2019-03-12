Журналисты высадили берёзовую аллею в парке 1000-летия Бреста

Новости Беларуси. Тысяча деревьев к тысячелетию города. Представители СМИ заложили аллею в парке 1000-летия Бреста. Журналисты печатных изданий, работники телевидения и блогеры высадили полсотни берез, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Бровач, журналист издания «Комсомольская правда в Беларуси»:

Я очень рада наконец-таки размять плечи и спину, потому что мне надоело корячиться над клавиатурой – это первое. А второе – я очень рада, когда в городе появляется много деревьев.