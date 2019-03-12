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Журналисты высадили берёзовую аллею в парке 1000-летия Бреста

12 марта 2019 19:50
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Новости Беларуси. Тысяча деревьев к тысячелетию города. Представители СМИ заложили аллею в парке 1000-летия Бреста. Журналисты печатных изданий, работники телевидения и блогеры высадили полсотни берез, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Журналисты высадили берёзовую аллею в парке 1000-летия Бреста-1

Оксана Бровач, журналист издания «Комсомольская правда в Беларуси»:
Я очень рада наконец-таки размять плечи и спину, потому что мне надоело корячиться над клавиатурой – это первое. А второе – я очень рада, когда в городе появляется много деревьев.

Журналисты высадили берёзовую аллею в парке 1000-летия Бреста-4

Акция «Тысяча деревьев к тысячелетию Бреста» стартовала в конце 2018 года. За это время в городе высажено около 200 красных кленов, кедров, яблонь, лиственниц, ясеней, дубов. К экологической акции подключаются бизнесмены и представители местных органов власти. 

# СМИ Беларуси # общество # Оксана Бровач # Фотофакт

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