Журналист СТВ Ольга Коршун стала победителем в номинации «Лучшая программа на радио и телевидении» за фильм «Маюць розум» - итоги конкурса НАН Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси выбрали лучших журналистов, пишущих о науке. Национальная академия наук Беларуси подвела итоги конкурса на лучшее представление научных достижений в средствах массовой информации. Журналист СТВ Ольга Коршун стала победителем в номинации «Лучшая программа на радио и телевидении» за документальный фильм «Маюць розум» из цикла программ «Я шагаю по стране».

В конкурсе приняли участие как профессиональные журналисты, так и непрофессиональные авторы. Всего было представлено более 90 работ и 25 авторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.