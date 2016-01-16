Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Общество
  • Журналист СТВ Ольга Коршун стала победителем в номинации «Лучшая программа на радио и телевидении» за фильм «Маюць розум» - итоги конкурса НАН Беларуси

Журналист СТВ Ольга Коршун стала победителем в номинации «Лучшая программа на радио и телевидении» за фильм «Маюць розум» - итоги конкурса НАН Беларуси

16 января 2016 17:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси выбрали лучших журналистов, пишущих о науке. Национальная академия наук Беларуси подвела итоги конкурса на лучшее представление научных достижений в средствах массовой информации. Журналист СТВ Ольга Коршун стала победителем в номинации «Лучшая программа на радио и телевидении» за документальный фильм «Маюць розум» из цикла программ «Я шагаю по стране».

В конкурсе приняли участие как профессиональные журналисты, так и непрофессиональные авторы. Всего было представлено более 90 работ и 25 авторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Журналистика

Другие новости рубрики

Все новости
Бюджет Минска – 2016: на что и в каком объеме пойдут деньги?
16 января 2016 16:07

Бюджет Минска – 2016: на что и в каком объеме пойдут деньги?

Циклон «Эмма» в Беларуси: из-за снегопада от электричества отключены 75 населенных пунктов
16 января 2016 14:03

Циклон «Эмма» в Беларуси: из-за снегопада от электричества отключены 75 населенных пунктов

«Человеку невероятной харизмы»: поклонники Алана Рикмана несут цветы к платформе 9 3/4 в Лондоне
16 января 2016 13:45

«Человеку невероятной харизмы»: поклонники Алана Рикмана несут цветы к платформе 9 3/4 в Лондоне