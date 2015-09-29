Первая серия документального фильма СТВ «Я шагаю по стране» - о геополитике Беларуси

Новости Беларуси. 8 премьер за 8 дней. СТВ представляет цикл документальных фильмов о Беларуси «Я шагаю по стране». Автор первой серии – Игорь Позняк. Ради эксклюзивных кадров он преодолел тысячи километров. И, как мы могли видеть в начале нашего эфира, сейчас его съемочная группа находится в США. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ расскажет подробнее.

От начала независимости до реалий сегодняшнего дня. По мосту между западом и востоком шагает Игорь Позняк — автор первого из 8 документальных фильмов о Беларуси.

Игорь Позняк, СТВ:

Чтобы узнать человека, с ним надо съесть пуд соли. Чтобы узнать страну, в ней нужно родиться, вырасти и жить.

Ради эксклюзивных кадров журналист преодолел не одну тысячу километров. Игорь Позняк сравнил белорусский и итальянский языки в Милане, узнал все нюансы подписания договора о союзе Беларуси и России в Москве, не обошел вниманием и конфликт в Украине.

И даже сейчас его съемочная группа находится в США. События этих дней в Нью-Йорке, которые уже вошли в мировую, также включены в фильм, сценарий которого менялся буквально каждую минуту в зависимости от хода событий.

Неизвестные факты, интересные истории и любопытные прогнозы. Игорь Позняк – о геополитике Беларуси в первом фильме нового документального проекта «Я шагаю по стране». Сегодня в 20.15. Премьера в эфире телеканала СТВ.