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«Журналист похож на сплетника»: декан Высшей школы телевидения МГУ о профессии

15 июня 2017 19:08
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Виталий Третьяков, журналист, декан Высшей школы телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Виталий Третьяков, журналист, декан Высшей школы телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова:
Профессия журналиста на кого больше похожа? Вы знаете, как называют этого человека, слово всем известно. Он есть в каждом доме, в каждом коллективе, в студенческой группе, неважно где.

Сплетник.

Вот сплетника никто не учил никакой журналистике, однако отличный информационщик, в любое информационное агентство. И, кстати, часто точнее передаёт информацию, чем профессиональный журналист, в смысле, имеющий образование. 

Полностью интервью смотрите здесь

# общество # Журналистика # Виталий Третьяков

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