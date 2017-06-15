«Журналист похож на сплетника»: декан Высшей школы телевидения МГУ о профессии

Виталий Третьяков, журналист, декан Высшей школы телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Виталий Третьяков, журналист, декан Высшей школы телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова:

Профессия журналиста на кого больше похожа? Вы знаете, как называют этого человека, слово всем известно. Он есть в каждом доме, в каждом коллективе, в студенческой группе, неважно где.

Сплетник.

Вот сплетника никто не учил никакой журналистике, однако отличный информационщик, в любое информационное агентство. И, кстати, часто точнее передаёт информацию, чем профессиональный журналист, в смысле, имеющий образование.