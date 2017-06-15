Виталий Третьяков: «Журналистика провокативна должна быть. Профессиональная мораль всегда отступает от общечеловеческой»

Виталий Третьяков, журналист, декан Высшей школы телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Виталий Третьяков, журналист, декан Высшей школы телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова:

Скандальность… Журналистика провокативна, безусловно, должна быть. А провокационная – в принципе, нет. Потому что одно дело – провокаторство.

Когда ты, как провокатор выступаешь.

А другое дело, как ты пользуешься приёмами, привлекающими внимание дополнительное к твоему тексту, к тому, что ты сказал <…> Профессиональная мораль журналистская всегда отступает на какое-то расстояние от общечеловеческой.

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